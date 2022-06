Acouphènes : plus de 15 millions de Français touchés

L'ESSENTIEL L'acouphène est un trouble auditif qui touche plus de 250 millions de personnes dans le monde

Les concerts d'été sont généralement accompagnés d'un accroissement des cas d'acouphènes

Pour s'en protéger, il est recommandé de porter des boules quies et de se tenir à bonne distance des enceintes pendant les concerts

We Love Green début juin, Solidays ce week-end... la saison des festivals de concerts en plein air est officiellement lancée ! Des événements que bon nombre d'entre nous attendaient avec impatience. Attention toutefois à bien protéger ses oreilles. En effet, les cas d'acouphènes grimpent en flèche lors de cette période.

Sifflement, cliquetis, grincement, sonnerie, bourdonnement… Voici des exemples de sons que les personnes qui souffrent d’acouphène sont susceptibles d'entendre. Très répandus, ces troubles auditifs toucheraient plus de 250 millions de personnes dans le monde et plus de 15 millions de Français.

Particulièrement préoccupants lorsqu'ils s'installent dans le temps, les acouphènes deviennent d'autant plus problématiques qu'il n'existe pas de traitement médical pour s'en débarrasser de manière définitive. L'impact de ce trouble auditif sur la vie quotidienne peut fortement varier selon les individus et l'intensité de l'acouphène.

Prévenir les risques en adoptant les bons réflexes

Certains patients ressentent une simple gêne et parviennent plutôt bien à les gérer. Mais pour d'autres, les acouphènes peuvent s'apparenter à un véritable handicap et à une source de stress et d'anxiété, pouvant parfois entraîner des difficultés pour s’endormir ou pour se concentrer.

Souvent, la survenue d'acouphènes est provoquée par des traumatismes acoustiques répétés (écouter de la musique trop fort volume, pollution sonore urbaine, environnement professionnel bruyant...). Ce trouble auditif peut également être le résultat d'un corps étranger dans l'oreille, d'une inflammation type otite ou encore d'une diminution de l'audition liée à l'âge. Pour limiter les risques, il est donc conseillé de conserver une bonne hygiène auriculaire, ainsi que de s'éloigner le plus possible des sources de bruits intenses.

Dans le cas spécifique des festivals et des concerts, on peut adopter des réflexes simples comme celui de porter des protections auditives types boules quies (distribués gratuitement par de nombreux festivals et salles de concert), ainsi que de se tenir à bonne distance des enceintes lors des concerts (deux mètres minimum).