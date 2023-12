Acouphènes : des lésions nerveuses auditives seraient en cause

L'ESSENTIEL Les personnes ayant des tests auditifs normaux mais qui souffrent d’acouphènes ont une perte du nerf auditif.

Les acouphènes peuvent donc être déclenchés par une perte du nerf auditif.

À terme, régénérer le nerf auditif pourrait être une piste pour guérir les malades.

De nombreuses personnes signalent des bourdonnement et des bruits dans leurs oreilles, connus sous le nom d'acouphènes sans que les médecins parvient à en déterminer la cause car leurs tests d'audition se révèlent normaux. Mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Scientific Reports, pourrait avoir trouvé une explication : une perte de l'audition non détectée inciterait le cerveau à surcompenser en augmentant l'activité des neurones impliqués dans la perception du son, créant ainsi des bruits fantômes.

Acouphènes : des lésions nerveuses auditives non détectées

“Au-delà des bourdonnements persistants ou autres sons dans les oreilles, les symptômes des acouphènes [ont des répercussions] chez de nombreux patients, comme un manque de sommeil, un isolement social, de l'anxiété et de la dépression, ce qui affecte négativement leurs performances au travail et réduisant considérablement leur qualité de vie”, rappelle Stéphane F. Maison, l’un des auteurs, dans un communiqué présentant ses travaux.

En cherchant à comprendre les mécanismes derrière ce symptôme gênant et souvent non expliqué, le scientifique et son équipe ont découvert que les acouphènes peuvent être liés à des dommages des fibres spécifiques du nerf auditif qui ne sont pas détectés par des tests auditifs standard.

Pour leur étude, ils avaient recruté 201 personnes qui ont déclaré qu'elles n'avaient jamais eu d'acouphènes de leur vie, 64 qui en avaient fait l'expérience "à un moment donné" et 29 qui avaient des acouphènes chroniques (leurs symptômes avaient persisté pendant au moins six mois). Des tests d'audition assuraient qu'ils avaient tous une "audition normale".

Mais ensuite, l'équipe a mesuré l'activité du nerf auditif et du tronc cérébral des volontaires en réponse aux sons de clics. Résultat : les données montrent que les acouphènes chroniques étaient non seulement associés à des dommages au niveau du nerf auditif, mais que les participants montraient aussi une hyperactivité de l'activité cérébrale.

"D’après notre étude, les acouphènes peuvent être déclenchés par une perte du nerf auditif, y compris chez les personnes ayant une audition normale", conclut Stéphane F. Maison.

La perte du nerf auditif en lien avec les acouphènes

Les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches pour un jour, peut-être, arriver à mettre au point un traitement pour soigner les acouphènes. Ils comptent par exemple étudier la possibilité de régénérer le nerf auditif à l'aide de facteurs de croissance appelés "neurotrophines".

"Nous ne pourrons pas [les] guérir tant que nous n’aurons pas compris tous les mécanismes impliqués dans leur développement, explique Stéphane F. Maison. Ce travail est une première étape vers notre objectif ultime : mettre fin aux acouphènes.” Un enjeu majeur car, au niveau mondial, une personne sur dix est concernée par ce trouble auditif, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).