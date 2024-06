Voici pourquoi il faut conserver vos oranges sanguines à des températures fraîches

L'ESSENTIEL Les températures de 10 à 12 °C ont favorisé les plus fortes augmentations de l'anthocyane, de la teneur phénolique totale et de l'activité antioxydante.

La teneur totale en anthocyanes a augmenté de 2.950 % à 10 °C et de 3.000 % à 12 °C par rapport au moment de la récolte.

Les niveaux de glucose et de fructose ont augmenté, les niveaux les plus élevés étant observés à 12 °C.

Récemment, des chercheurs des universités de Floride (États-Unis) ont révélé une astuce qui rend l’orange sanguine encore meilleure pour la santé. Avant de la découvrir, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Food Chemistry Advances.

Orange sanguine : les niveaux de glucose et de fructose ont augmenté à 12 °C

Dans le cadre des travaux, l’équipe a analysé le potentiel de stockage des oranges sanguines à différentes températures (6, 8, 10 et 12°C) pendant 60 jours après la récolte. Leur objectif ? Améliorer l'anthocyanine (à savoir le pigment végétal rouge, violet ou bleu des feuilles, des pétales et des fruits, situé dans les vacuoles des cellules), la teneur phénolique totale, l'activité antioxydante et pour comprendre les effets de la température sur d'autres attributs physicochimiques, tels que la vitamine C, les flavonoïdes et les fibres alimentaires. Pour rappel, les anthocyanes ont été associés à divers bienfaits pour la santé, notamment des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Pour les besoins des recherches, les scientifiques ont récolté des oranges sanguines sur une parcelle de recherche du centre de recherche et d'éducation UF/IFAS North Florida à Quincy. Selon les résultats, les pertes de poids et de fermeté des fruits ont augmenté au cours du stockage, les pertes les plus faibles étant observées à 6 °C. L'acidité a diminué et les valeurs les plus faibles ont été enregistrées à 10 et 12 °C. Le total des solides solubles et le pH du jus ont augmenté, les valeurs les plus élevées étant enregistrées à 10 et 12 °C. La teneur en saccharose a légèrement changé, tandis que les teneurs en glucose et en fructose ont augmenté au cours de la conservation, les teneurs les plus élevées étant observées à 12 °C.

Conserver ce fruit entre 10 et 12 °C améliore les niveaux d’anthocyanes et l’activité antioxydante

La concentration totale en anthocyanes, le contenu phénolique total et l'activité antioxydante totale ont augmenté de manière significative au cours du stockage et les valeurs les plus élevées ont été observées à 10 et 12 °C. La teneur totale en anthocyanes a augmenté de 2.950 % à 10 °C et de 3.000 % à 12 °C. "Il est intéressant de noter que les températures plus élevées (10 et 12 °C) ont été plus efficaces pour augmenter les niveaux d'anthocyanes, la teneur phénolique totale et l'activité antioxydante pendant le stockage, tandis que les températures plus basses (6 et 8 °C) ont été plus efficaces pour préserver les autres attributs physicochimiques", ont spécifié les auteurs.