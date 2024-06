Le cannabis augmente bien le risque de Covid long

L'ESSENTIEL Les patients atteints du Covid-19 qui ont consommé du cannabis au moins une fois durant l'année précédant l’apparition de la maladie sont 80 % plus à risque de nécessiter une hospitalisation et 27 % plus à risque d’admission en soins intensifs que les autres, selon une étude.

Ce qui correspond, peu ou prou, au risque que fait courir le tabagisme : les fumeurs de cigarettes atteints du Covid sont respectivement 72 % et 22 % plus enclins à être hospitalisés et admis en soins intensifs que les non-fumeurs.

Selon les chercheurs, "l'inhalation de fumée de marijuana endommage les tissus pulmonaires délicats et les rend plus vulnérables à l'infection". De même, le cannabis, connu pour altérer le système immunitaire, mine la capacité du corps à combattre les infections virales.

Quels sont les profils les plus à risque face au Covid-19 ? On sait aujourd’hui que l’âge avancé, le tabagisme, l’indice de masse corporelle élevé ou encore les antécédents de maladies comme le diabète rendent les personnes infectées par le coronavirus beaucoup plus susceptibles de tomber gravement malades, d’être hospitalisées et même de mourir.

Une nouvelle étude, publiée dans le Journal of American Medical Association, vient de confirmer qu’il existe un autre facteur de risque décisif : la consommation de cannabis.

Le cannabis associé à un risque accru d’hospitalisation pour un Covid-19

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de la Washington University School of Medicine, à Saint Louis (Etats-Unis), ont examiné les dossiers de santé de plus de 72.000 personnes ayant consulté pour une infection au Covid-19 au cours des deux premières années de la pandémie. Ils ont pris en compte le sexe, l’âge, la vaccination, les antécédents médicaux de diabète et de maladies cardiaques, l’usage de substances (alcool, cannabis, tabac, vapotage), ainsi que les caractéristiques de leur maladie (hospitalisation, survie...).

L’équipe de scientifiques a constaté que la consommation de cannabis était loin d’être "inoffensive" en cas d’infection au Covid-19, peut-on lire dans un communiqué. En effet, les patients qui avaient consommé du cannabis, peu importe sous quelle forme, au moins une fois durant l'année précédant l’apparition de la maladie étaient beaucoup plus susceptibles de nécessiter une hospitalisation et des soins intensifs que ceux qui n’y avaient pas touché.

Dans le détail, les patients usagers de cannabis étaient 80 % plus à risque d’hospitalisation et 27 % plus à risque d’admission en soins intensifs que les autres. Ce qui correspond, peu ou prou, au risque que fait courir le tabagisme : les fumeurs de cigarettes atteints du Covid sont respectivement 72 % et 22 % plus enclins à être hospitalisés et admis en soins intensifs que les non-fumeurs. "L'effet indépendant du cannabis est similaire à l'effet indépendant du tabac en ce qui concerne le risque d'hospitalisation et de soins intensifs."

L’inhalation de fumée rend les poumons plus vulnérables aux infections

Cela dit, le risque de la consommation de cannabis se distingue de celui du tabagisme pour une mesure-clé : la survie des patients. "Alors que les fumeurs de cigarettes étaient beaucoup plus susceptibles de mourir du Covid-19 que les non-fumeurs, il n'en était pas de même pour les consommateurs de cannabis", souligne ainsi l'étude.

Une question demeure : pourquoi l’utilisation du cannabis aggrave-t-elle la maladie virale ? Selon l’hypothèse des chercheurs, "l'inhalation de fumée de marijuana endommage les tissus pulmonaires délicats et les rend plus vulnérables à l'infection, de la même manière que la fumée de tabac expose les consommateurs à un risque de pneumonie". Autre possibilité : le cannabis, connu pour altérer le système immunitaire, mine la capacité du corps à combattre les infections virales, quelle que soit la façon dont il est consommé (inhalé ou ingéré).