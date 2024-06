Votre relation avec votre mère peut impacter votre espérance de vie

L'ESSENTIEL Dans une récente étude, des chercheurs américains ont mis au point un modèle mathématique sur la relation entre la survie maternelle, la forme physique de la progéniture et le rythme de vie de l’espèce.

Les résultats ont montré que lorsque la survie maternelle avait un fort impact sur la survie de la progéniture et de la grande progéniture, les populations évoluaient vers des vies plus longues avec une reproduction moins fréquente.

"Ces liens existent chez d'autres espèces en dehors des primates, comme les hyènes, les baleines et les éléphants", selon les auteurs.

"Les êtres humains et les autres primates vivent plus longtemps et se reproduisent moins souvent que les autres mammifères de même masse corporelle. Quelle est la cause de cette longévité ?" C’est la question que se sont posés des scientifiques de l’université Cornell (États-Unis). Pour y répondre, ils ont décidé d’effectuer une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Un modèle mathématique démontrant le lien entre la survie maternelle et la forme physique de la progéniture

Dans le cadre de ces recherches, l’équipe s’est appuyée sur une hypothèse, basée sur des observations réalisées auprès de populations humaines des XVIIIe et XIXe siècles, selon laquelle les enfants ont plus de chances de survivre si leur mère et leur grand-mère sont présentes dans leur vie. Cette théorie a été utilisée principalement pour expliquer la ménopause. L'arrêt de la reproduction diminue le risque de décès et permet aux femmes plus âgées de se concentrer sur leur bien-être et les soins prodigués à leurs petits-soins. En partant de cette hypothèse, les chercheurs ont développé un modèle mathématique en "utilisant des approches de modélisation éclairées par des données empiriques." Ce dernier porte sur la relation entre la survie maternelle, la forme physique de la progéniture et le rythme de vie de l’espèce.

"Il n'y a rien de plus important au monde que la présence de leur mère"

Selon les résultats, chez les espèces où la survie de la progéniture dépend de la présence à long terme de la mère, elles ont tendance à vivre plus longtemps, à avoir un rythme de vie plus lent et la reproduction est moins fréquente. "Ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il est général à l'ensemble des mammifères, car nous savons que ces liens existent chez d'autres espèces en dehors des primates, comme les hyènes, les baleines et les éléphants", a expliqué Matthew Zipple, auteur principal des travaux.

Pour lui, qui a passé six mois au cours de ses recherches à observer des mères babouins avec leurs bébés sur le terrain, ces données soulignent l'importance et le pouvoir des soins maternels. "Lorsque vous regardez les mères et les nourrissons de primates interagir, vous pouvez simplement voir sur les visages des nourrissons qu'il n'y a rien de plus important au monde que la présence de leur mère", a conclu le chercheur.