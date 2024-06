Régime cétogène : il pourrait booster la mémoire

L'ESSENTIEL Selon une étude menée sur des souris, le régime a un impact bénéfique sur la mémoire.

En favorisant l'activation d'une voie de signalisation moléculaire, il améliore le fonctionnement des synapses responsables de la mémoire.

Cette découverte ouvre une nouvelle voie thérapeutique possible.

Prôné par de nombreuses célébrités pour ses vertus amaigrissantes rapides, le régime cétogène a de nombreux détracteurs parmi les professionnels de santé en raison de sa composition totalement déséquilibrée. En effet, cette diète, aussi appelée Keto, repose sur une quasi-suppression des glucides au profit des lipides.

Malgré les polémiques, les scientifiques de l’institut Buck (USA) et de l'université du Chili voient un avantage à cette alimentation : elle boosterait la mémoire. Dans leur papier paru dans la revue Cell Reports Medecine début juin, ils détaillent les mécanismes à l'origine du ralentissement du vieillissement cérébral qu'ils ont observé.

Le régime cétogène est bénéfique aux synapses responsables de la mémoire

Après avoir mis en évidence il y a 7 ans que les souris suivant un régime cétogène vieillissent en meilleure santé - notamment cognitive - que les autres, le Dr John Newman a voulu déterminer quelle partie du régime cétogène avait un effet bénéfique sur la mémoire et comment elle affectait le cerveau au niveau moléculaire. Pour cela, son équipe a nourri des souris avec une diète keto composé à 90 % de calories provenant des graisses et 10 % de protéines. D’autres rongeurs avaient une alimentation standard.

Les animaux passaient ensuite différents examens, dont des tests cognitifs et cérébraux. Résultats : ceux ayant suivi le régime cétogène affichaient de meilleures performances mémorielles. Par ailleurs, leur alimentation semblait bénéficier du bon fonctionnement des synapses responsables de la mémoire.

"Étonnamment, nous avons constaté que le régime cétogène provoquait des changements spectaculaires dans les protéines de la synapse, explique Pr Birgit Schilling qui a travaillé sur cette étude. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les changements ont commencé après une exposition relativement brève au régime (testé après seulement une semaine de régime) et ne sont devenus plus prononcés qu'avec le temps (testés à nouveau après six semaines et un an)."

Mémoire et cétogène : vers un nouveau traitement ?

Les examens menés par les chercheurs ont permis de découvrir que le régime cétogène permettait d'activer la voie de signalisation de la protéine kinase A dans les synapses. De plus, l’équipe a démontré que le β-hydroxybutyrate (BHB) - principal corps cétonique produit l’alimentation keto - active aussi cette voie dans les cellules isolées. Ainsi pour les auteurs, les corps cétoniques, en particulier le BHB, jouent un rôle crucial, non seulement en tant que source d'énergie, mais également en tant que molécule de signalisation.

"Le BHB n'est certainement pas la seule molécule en jeu, mais nous pensons qu'il s'agit d'un élément important dans la compréhension du fonctionnement du régime cétogène et des corps cétoniques, explique le Dr Newman. Il s’agit de la première étude qui connecte réellement les mécanismes moléculaires profonds des corps cétoniques jusqu’à l’amélioration du vieillissement cérébral."

Les scientifiques avancent que cette découverte pourrait aider à protéger la mémoire du vieillissement. "Si nous pouvions recréer certains des effets généraux sur la fonction synapse et la mémoire simplement en manipulant cette voie de signalisation dans les bonnes cellules, nous n'aurions même pas besoin de suivre un régime cétogène ", conclut le chercheur dans le communiqué.