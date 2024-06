5 raisons de prendre ses repas en famille, selon un pédiatre

L'ESSENTIEL Une pédiatre américaine recommande de partager des repas en famille.

Il faut passer du temps en famille, et les repas sont le moment idéal pour cela. C’est le propos d’une pédiatre américaine, Natalie D. Muth, autrice d’un Guide clinique de nutrition pédiatrique, paru aux éditions de l’American Academy of Pediatrics en 2023. Parmi ses recommandations, partagées par MedicalXpress, cette spécialiste conseille de sanctuariser le moment des repas. "De nombreuses familles ont du mal à réserver du temps pour les repas partagés, soulève-t-elle. Mais quelque chose pourrait vous motiver à changer les choses : les enfants qui mangent avec leur famille au moins trois fois par semaine en tirent des bénéfices physiques, émotionnels, sociaux et scolaires."

Les repas en famille : une manière de transmettre de bonnes habitudes

Pour la pédiatre, le fait de partager des repas en famille permet de faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants, qui sont sains et frais. "Cela augmente leur apport en nutriments clés", souligne-t-elle. Mais cela améliore aussi les chances qu'ils choisissent des aliments bons pour leur santé lorsqu'ils sont hors de la maison et surtout lorsqu’ils seront plus âgés.

Un cerveau sain dans un corps sain !

Elle considère également que ces moment sont bons pour les cerveaux des plus jeunes. "Le cerveau humain n’atteint sa pleine maturité que lorsque nous sommes à la mi-vingtaine, rappelle-t-elle. Les bonnes habitudes alimentaires sont importantes à chaque âge et à chaque étape, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi les repas en famille sont liés à la réussite scolaire."

Les repas partagés sont meilleurs pour la santé

Aussi, les repas partagés entre enfants et parents garantissent un meilleur équilibre alimentaire pour tout le monde. "Les familles qui mangent ensemble ont non seulement tendance à manger des repas plus nutritifs et équilibrés, mais il leur est également plus facile d’atteindre et de maintenir un poids santé", estime-t-elle.

Une meilleure santé mentale grâce aux repas partagés

Ces moments passés à table sont aussi propices aux discussions et autres confidences. "La recherche établit un lien entre les repas en famille, un développement mental sain et des risques moindres de dépression infantile, de troubles de l'alimentation, de toxicomanie et d'autres problèmes de santé mentale", explique Nathalie D. Muth.

Les repas en famille sont propices aux apprentissages

Pour elle, c’est aussi une façon de faire l'éducation alimentaire des enfants. "Les enfants qui aident à préparer les repas à la maison peuvent en apprendre beaucoup sur la cuisine, la planification des repas et l’importance des routines quotidiennes", complète-t-elle.

Comment s’organiser pour passer plus de temps en famille ?

Elle reconnaît qu’il peut être parfois compliqué de trouver du temps pour ces moments partagés et donne quelques recommandations supplémentaires aux parents : cela peut être seulement quelques repas dans la semaine, sans cuisiner des plats complexes. Elle conseille de servir au moins un fruit ou un légume, d’impliquer toute la famille dans la préparation du repas et/ou de la table et de manger loin des écrans.