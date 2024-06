Dépression du post-partum : les nouveaux pères devraient aussi faire l'objet d'un dépistage

L'ESSENTIEL Chez les hommes, la dépression du post-partum, qui a un impact sur la qualité de vie et le bien-être de la famille, survient généralement trois à six mois après la période qui suit l’accouchement.

Des chercheurs américains soulignent l’importance de dépister les nouveaux pères, dont 30 % ont été positifs à la dépression du post-partum dans le cadre d’une étude pilote.

Les participants ont ressenti un manque de sommeil important et ont noté une forte sensation de fatigue.

Jusqu'à ces dernières décennies, la dépression du post-partum, présente dans les semaines qui suivent l’accouchement, n'était associée qu'aux femmes, qui subissent des changements physiques et hormonaux plus marqués au cours de la période postnatale. Cependant, les hommes ne sont pas épargnés par des épisodes dépressifs, qui surviennent généralement trois à six mois après la période post-partum. En effet, la plupart des experts estiment qu'environ 10 % des pères souffriront de cette maladie, contre 14 % des mères. De précédentes recherches ont montré que les nouveaux pères pouvaient voir leur taux de testostérone baisser après la naissance de leur enfant, ce qui est associé à des changements d'humeur.

Dépression du post-partum : "ils n'ont pas de plan détaillé sur la façon de devenir père"

Face à ces données, des chercheurs de l'Illinois à Chicago (États-Unis) ont indiqué que les hommes devraient faire l'objet d'un dépistage systématique de la dépression du post-partum. Cette suggestion s'inscrit dans le cadre d'une étude pilote dont le but est de modifier le dialogue sur la santé mentale des hommes, en offrant un soutien plus solide à l'ensemble de la cellule familiale. Car oui, la dépression du post-partum chez les pères est un facteur de risque de détérioration de la qualité de vie et de préjudices développementaux et relationnels au sein des familles. "Souvent, ces derniers se sentent dépassés par la nouvelle expérience. Ils essaient de trouver un moyen de s'adapter, mais ils n'ont pas de plan détaillé sur la façon de devenir père", a déclaré Sheehan Fisher, psychologue au Northwestern Memorial Hospital à Chicago.

Les nouveaux pères ressentaient un manque de sommeil et de la fatigue

Dans le cadre des travaux, les auteurs ont recruté 24 nouveaux pères, dont beaucoup étaient de jeunes parents pour la première fois et qui craignaient de ne pas avoir les bonnes compétences parentales. Ils les ont examinés à l’aide du questionnaire Edinburgh Postnatal Depression Scale, utilisé auprès des mères. Selon les résultats, 30 % d’entre eux ont été testés positifs à la dépression du post-partum. La plupart des participants ont ressenti un manque de sommeil important et ont noté une forte sensation de fatigue. Plusieurs ont déclaré que la demande de soutien économique était en conflit avec le désir de répondre aux besoins croissants de la mère et du bébé. L’équipe a constaté que les nouveaux pères s’efforçaient de s’assurer que leur partenaire ayant donné la vie allait bien et avaient donc tendance à négliger leur propre bien-être et leur santé mentale.

"Généralement, les seules conversations concernant le père d'un nourrisson lors des examens concernent la violence domestique", a souligné Sam Wainwright, auteur principal de l'étude. Pourtant, poser des questions aux hommes, qui sont en général moins susceptibles de demander de l’aide, sur leur santé mentale et leur bien-être lors des examens de bébé pourrait aider à détecter la dépression du post-partum. "Pour moi, il s'agit de prendre position et de dire aux hommes que vous comptez, votre santé compte !", a ajouté le chercheur.