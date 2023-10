Dépression du post-partum : quels sont les facteurs de risque ?

L'ESSENTIEL 10 % à 20 % des mères sont touchées par une dépression du post-partum dans les semaines qui suivent l’accouchement.

Des troubles de la fertilité, des complications pendant l’accouchement, une grossesse non désirée ou encore des comorbidités physiques peuvent favoriser l’apparition des symptômes dépressifs chez les jeunes mamans.

Pour identifier des troubles mentaux graves, une chercheuse bangladaise recommande de poser cinq questions spécifiques aux mères.

Une femme sur cinq connaît des changements dans sa santé mentale pendant la grossesse. C’est ce qu’a déclaré la professeure Ferdousi Begum, membre du Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB), lors du congrès de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO). "Il est prouvé que la morbidité psychiatrique, en particulier la dépression et l'anxiété, augmente chez la plupart des femmes au cours de cette période."

Après l’accouchement, 10 % à 20 % des mères sont touchées par une dépression du post-partum, selon plusieurs données. Pour rappel, ce trouble est associé une tristesse intense et inexpliquée, une labilité émotionnelle, des problèmes de sommeil, des croyances négatives avec un sentiment de culpabilité, une perte d’intérêt pour le nourrisson, une dépréciation de ses compétences maternelles, voire des idées suicidaires.

Dépression du post-partum : des facteurs psychiatriques, socio-économiques et obstétricaux identifiés

D’après Sameena Chowdhury, professeure et membre du OGSB, plusieurs facteurs peuvent augmenter la probabilité de présenter des symptômes dépressifs dans les semaines qui suivent l’accouchement. Parmi eux, on retrouve :

Une grossesse durant l’adolescence

Des troubles de la fertilité

Une discrimination à l'égard du sexe de l'enfant

Des troubles mentaux préexistants / une toxicomanie

Des comorbidités physiques (hypothyroïdie, diabète gestationnel, etc)

Des complications pendant l'accouchement

Une grossesse non désirée

Peu ou pas de soutien social

La pauvreté / un faible niveau d'éducation

Post-partum : les symptômes dépressifs à prendre au sérieux

Farhana Dewan, une autre chercheuse bangladaise, a signalé que certains symptômes pouvaient être plus graves après la naissance du bébé et devaient être pris au sérieux. Ces signes sont :

Des pensées négatives concernant le bébé

L’incapacité à s'occuper de son propre enfant

Une intention de faire du mal au nourrisson

Des hallucinations (surtout auditives)

Des comportements suicidaires

De la paranoïa

Des violences physiques à l'égard de la famille

5 questions à poser pour identifier des troubles mentaux sévères chez les mères

"Pour la mère, les risques et les effets de la dépression du post-partum sont des mauvais soins, des comportements à risques et une prise de poids anormale. Chez les nourrissons, un faible poids et un retard de développement sont souvent observés", a précisé Sameena Chowdhury. Ainsi, pour identifier des troubles mentaux graves, la chercheuse conseille de poser cinq questions aux jeunes mamans. "Pensez-vous que quelqu'un va vous faire du mal ? Entendez-vous quelqu'un que personne d'autre n'entend ? Pensez-vous que vous êtes plus capable de faire des choses que n'importe qui d'autre ? Avez-vous déjà eu l'intention de vous faire du mal ou de faire du mal à vos enfants ? Êtes-vous incapable de prendre soin de vous-même ?"