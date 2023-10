Dépression du post-partum : les pères aussi devraient être surveillés

L'ESSENTIEL Les papas peuvent aussi souffrir de dépression du post-partum après l'arrivée de leur enfant.

Pour les chercheurs, il est essentiel de repérer et prendre en charge ces pères.

Leur santé mentale peut avoir un impact sur la santé de la mère de leur enfant. Une jeune maman a, en effet, plus de risque de développer une dépression du post-partum si leur partenaire est déprimé.

La dépression du post-partum a été un sujet tabou de la maternité pendant très longtemps. Alors que les chercheurs se penchent de plus en plus sur ce trouble qui touche 10 à 15 % des mères, les preuves que les jeunes pères peuvent aussi en souffrir se multiplient. Une nouvelle étude de l'Université de l'Illinois à Chicago, publiée dans la revue BMC Pregnancy and Childbirth, suggère ainsi qu'ils devraient être surveillés et dépistés comme les mamans.

Dépression du post-partum : les pères en souffrent aussi

L'équipe américaine a pu interviewer 24 pères dont les bébés étaient suivis par la clinique de leur Université entre octobre 2021 et juillet 2022. Les consultations et examens réalisés ont révélé que 30 % d'entre eux présentaient des signes de dépression du post-partum. Pour l'auteur principal Dr. Sam Wainwright, ces résultats montrent l'importance de demander aussi aux nouveaux papas comment ils vont.

"Beaucoup de papas sont stressés. Ils ont peur. Ils ont du mal à trouver un équilibre entre le travail et les responsabilités de parent et de partenaire", explique-t-il dans un communiqué. "Les hommes ne vont souvent pas bien, mais personne ne leur pose de questions à ce sujet", remarque l'expert.

"D'autres études ont estimé que 8 % à 13 % des nouveaux pères souffrent de dépression du post-partum. Le Dr Wainwright soupçonne que le taux de cette étude était plus élevé parce que près de 90 % des participants, étaient identifiés comme étant issus d'un groupe racial ou ethnique confronté à des problèmes de racisme structurel et de déterminants sociaux qui peuvent aggraver la santé mentale", précise le document publié le 4 octobre 2023.

La dépression du post-partum du papa impacte aussi la santé de la mère

Pour les chercheurs, il est primordial d'évaluer et de prendre en charge la santé mentale des pères, car elle a un impact significatif sur celle de leur partenaire, et par effet domino sur le bien-être de l'enfant. "Une femme à risque de dépression du post-partum est beaucoup plus susceptible d'en développer une si elle a un partenaire déprimé", rappelle le Dr Wainwright.

Aider les hommes à rester en bonne santé est ainsi essentiel. Toutefois, "le monde médical a du mal à entrer en contact avec les jeunes hommes, qui ne sont souvent pas impatients de voir un médecin", reconnaissent les auteurs, "donc les atteindre au fur et à mesure qu'ils entrent dans la paternité représente une opportunité importante. En fait, certains des hommes de l'étude sur la dépression du post-partum qui n'avaient pas de médecin traitant, consultent maintenant le Dr Wainwright pour des soins médicaux. D'autres ont demandé des services de santé mentale".

Les scientifiques suggèrent la mise en place pour les futurs papas et les jeunes pères de rencontres avec des professionnels de santé afin de discuter de la santé physique et mentale ou encore d'un dépistage de la dépression du post-partum.