Comment rester en forme après 40 ans quand on est un homme ?

Dans son ouvrage “La santé des hommes après 40 ans” aux Éditions 41 (sortie prévue le 20 juin 2024), elle traite sans tabou différents sujets liés à la santé des hommes quadras et quinquas.

À travers ses pages, on constate par exemple que de nombreux hommes n’osent pas se confier sur leurs problèmes d’addiction, de troubles de l’érection ou encore de souffrance psychique.

Troubles de l'érection, poids, prostate, sommeil, fertilité, santé mentale… L’arrivée de la quarantaine est souvent une étape particulière dans la vie d’un homme qui n’est “pas toujours une partie de plaisir”, avance d’emblée Laure Dasinieres pour présenter son nouvel ouvrage La santé des hommes après 40 ans, aux Éditions 41. “Non pas que la chute soit brutale mais parce que c’est un tournant où l’on se rend compte que son corps est faillible et qu’il est désormais temps de s’occuper un peu de soi et de modifier certains comportements”, explique-t-elle.

15 chapitres réalisés en collaboration avec des professionnels de santé

Dans cet ouvrage, la journaliste santé s’est attelée à décortiquer les questionnements les plus fréquents des hommes autour de 15 grands thèmes. “Pour coller au mieux à vos questionnements et attentes, j’ai sondé des hommes de 40 ans et plus en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux États-Unis, relate-t-elle. J’ai reçu des centaines de réponses écrites et j’ai mené une bonne trentaine d’entretiens dont sont tirées les citations en tête de chapitre. Ces entretiens ont été particulièrement instructifs car, contrairement aux idées reçues, ils ont témoigné d’un vrai souci de prendre soin de soi, de remédier aux petits maux du quotidien et de prévenir les pathologies qui pourraient se développer avec l’âge.”

Alimentation, troubles psychiques, addictions… quels sont les problèmes des quadras ?

Si la journaliste instruit ses lecteurs sur les rendez-vous médicaux à faire après 40 ans ou rappelle les recommandations des principales instances sanitaires concernant le sport ou l’alimentation, elle veille également à répondre à certains tourments, parfois tabous, rencontrés par les quadras et les quinquas. À travers ses pages, on constate par exemple que de nombreux hommes n’osent pas se confier sur leurs problèmes d’addiction, de troubles de l’érection ou encore de souffrance psychique. “La santé mentale des hommes est mise à mal par ce qu’on appelle la “masculinité toxique”, pur produit du patriarcat, détaille-t-elle. Sur le plan individuel, cette masculinité toxique impose des comportements stéréotypés qui nuisent parfois à l’estime de soi, aux sentiments de compétence et d’appartenance. Et, sur le plan relationnel, elle restreint souvent l’intimité, les liens sociaux et les relations interpersonnelles.”

