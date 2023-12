Infertilité masculine : misez sur le régime méditerranéen pauvre en glucides

L'ESSENTIEL Une étude menée sur 50 hommes montre que suivre un régime méditerranéen, composé à 80 % d’aliments biologiques, augmente le taux de testostérone des hommes souffrant d'infertilité.

Si leur alimentation était en plus pauvre en glucides, ils présentaient un taux moindre de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes.

Pour les chercheurs, leurs travaux montrent l'importance de l'alimentation dans la fertilité masculine et l'intérêt de privilégier un régime méditerranéen.

Les hommes qui souhaitent avoir un enfant, ont tout intérêt à adopter un régime méditerranéen pauvre en glucides, selon des chercheurs italiens. Leur étude, publiée dans la revue scientifique Current Research in Food Science, montre que cette alimentation à des effets bénéfiques sur la fertilité et la qualité du sperme.

Régime méditerranéen : quels sont ses effets sur la fertilité masculine ?

Alors que les hommes sont impliqués dans la difficulté du couple à procréer dans 30 % à 40 % des cas, trois chercheurs italiens ont voulu explorer les effets d’un régime méditerranéen pauvre en glucides sur la fertilité masculine. Ils ont ainsi réuni 50 hommes âgés de 35 à 45 ans, présentant une faible fertilité. Pendant trois mois, les participants ont dû suivre une alimentation méditerranéenne composée à 80 % d'aliments biologiques. Vingt d'entre eux ont aussi reçu pour instruction distincte de réduire leur apport en glucides à 35 % de leur apport calorique quotidien.

À la fin de l'expérience, des échantillons de sang et de sperme ont été prélevés chez les volontaires pour mesurer respectivement les niveaux de testostérone et l'indice de fragmentation de l'ADN du sperme (l’un des facteurs d’infertilité). Les chercheurs ont également évalué les habitudes alimentaires des participants avant l'étude à l'aide de questionnaires. Les données ont été comparées pour évaluer les effets du régime méditerranéen sur la fertilité masculine.

Santé masculine : le régime méditerranéen biologique et pauvre en glucide booste la fertilité

L'équipe a d'abord remarqué qu'avant de participer à leurs travaux, les volontaires qui avaient des difficultés à concevoir, mangeaient beaucoup de protéines de mauvaise qualité ainsi que des glucides raffinés et à indice glycémique élevé. Leur consommation de café, de produits laitiers et d'aliments transformés était aussi importante. Cependant, après le suivi du régime méditerranéen, des améliorations significatives ont été observées.

Après trois mois d'adhésion au régime méditerranéen à faible teneur en glucides et riches en aliments frais, les niveaux de testostérone des participants avaient considérablement augmenté. De plus, ceux qui avaient reçu pour consigne de réduire la quantité de glucide jusqu'à 35 % des apports caloriques quotidiens affichaient en plus une réduction de la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes.

"La contribution masculine à la fertilité d'un couple est importante et les résultats de cette étude soulignent l'importance de la variation alimentaire et de l'inclusion des aliments biologiques dans la réalisation de cet objectif. Plus précisément, l'adhésion à un régime méditerranéen préconception pauvre en glucides et riche en légumineuses, en grains entiers et en légumes verts à feuilles, ainsi qu'une consommation d'aliments biologiques à 80 %, a été associée à une amélioration des niveaux de testostérone et à une réduction de la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes", concluent les auteurs dans leur article.