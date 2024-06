Maladie de Charcot : le traitement par AMX0035, entre espoirs et désillusions

L'ESSENTIEL La maladie de Charcot (aussi connue sous le nom de Sclérose Latérale Amyotrophique ou SLA) est une maladie neurologique grave qui entraine une paralysie pouvant toucher toutes les parties du corps.

A ce jour, il n'existe aucun traitement curatif de la maladie de Charcot.

Porteuse de grands espoirs, la molécule AMX0035 s’est finalement montrée inefficace pour traiter la maladie de Charcot.

Le 10 octobre 2023, l’Arsla se félicitait de l’arrivée du traitement AMX0035 en France. "Nous pouvons annoncer aujourd’hui que, dès ce mois d’octobre 2023, des malades atteints de maladie de Charcot pourront être éligibles à recevoir un traitement par AMX0035 (Relyvrio aux USA, Albrioza au Canada)", avait à l’époque écrit l’association pour la recherche sur la SLA dans un communiqué de presse. `

Maladie de Charcot et traitement AMX0035 : de quoi parle-t-on ?

La maladie de Charcot (que l'on appelle plutôt Sclérose Latérale Amyotrophique ou SLA, dans le jargon médical) est une maladie neurologique grave qui touche les neurones moteurs disséminés dans le cortex cérébral et tout le long de la partie antérieure de la moelle épinière. Elle entraine une paralysie pouvant toucher toutes les parties du corps : les membres, le pharynx et les muscles respiratoires. L’expression initiale est variable et le diagnostic n’est porté qu’après 10 à 12 mois d’errance en moyenne.

Destiné à ralentir la progression de la maladie, le traitement par AMX0035 est produit par les laboratoires Amylyx Pharmaceuticals. Il combine 2 molécules (phenylbutirate de sodium et ursodoxicoltaurine) chacune déjà utilisée dans d’autres indications que la SLA. "Le phénybutyrate de sodium est un inhibiteur de l’histone-désacétylase pour réduire le mécanisme de « stress du réticulum endoplasmique (stress du RE) » qui peut contribuer à la dégénérescence des motoneurones", précise l’Arsla. "L’ursodoxicoltaurine (TUDCA ou TURSO) est censé diminuer le stress mitochondrial et permettre aux cellules de produire l’énergie nécessaire à leur survie", ajoute-t-elle.

Le traitement est dispensé sous forme de sachets individuels (contenant chacun 3 g de phénylbutyrate de sodium et 1 g d’ursodoxicoltaurine) à reconstituer dans 250 ml d’eau à température ambiante et à prendre par voie orale ou par sonde d’alimentation dans l’heure suivant la préparation. La dose recommandée est d’un sachet par jour pendant les trois premières semaines et d’un sachet deux fois par jour par la suite.

Maladie de Charcot et traitement AMX0035 : 48 semaines de tests négatifs

La maladie de Charcot n’ayant à ce jour aucun traitement curatif, l’AMX0035 suscitait beaucoup d’espoir. Mais en mars dernier, c’est la douche froide pour les patients et les médecins.



"Le laboratoire Amylyx a publié le 8 mars 2024 un communiqué indiquant que les résultats de l’étude de phase 3 PHOENIX (NCT05021536) pour la molécule AMX0035 (ou Relyvrio) proposée dans le traitement de la SLA sont négatifs", explique le professeur Claude Desnuelle, vice-président de l'Arsla. "Contrairement à ce qui avait été observé dans l’étude de phase 2 CENTAUR (NCT03127514), le suivi du score de l’échelle fonctionnelle ALSFRS-R, critère principal d’efficacité évaluant la vitesse évolutive de la maladie, ne montre pas sur la cohorte de 630 malades étudiés après 48 semaines de traitement de diminution statistiquement significative pour le groupe traité comparé au groupe placebo", déplore-t-il. "Cette étude de phase 3 confirme néanmoins la bonne tolérance du médicament", précise-t-il.

"Au cours des 20 dernières années, plus de 50 molécules différentes ont été testées comme traitement de la SLA. Dans près de 10 % des cas, la phase 2 des études s’est avérée positive avant que la phase 3 n’infirme les résultats", poursuit le spécialiste.

"Cette annonce fait retomber les espoirs qui avaient émergé d’avoir un nouveau traitement utilisable dans la SLA, à tel point que la molécule était commercialisée en Amérique du Nord et accessible en France depuis quelques mois de façon restreinte par une procédure d’accès compassionnel", indique le professeur Claude Desnuelle. "Pour le moment, aucun communiqué n’a été fait quant au devenir de ces accès. Des informations complémentaires doivent être données par le laboratoire sur les analyses complètes de l’étude courant juin. A ce jour, en France, les conditions d’accès à la procédure dérogatoire restent inchangées", termine-t-il.