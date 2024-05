Maladie d’Alzheimer : ces 12 personnes n’ont jamais eu de symptômes

L'ESSENTIEL En France, 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Les symptômes de cette maladie sont généralement très handicapants (perte progressive de la mémoire et de l’autonomie).

Pourtant, des chercheurs viennent d’identifier 12 personnes ayant souffert de la maladie d’Alzheimer sans aucun symptôme.

Grâce à la banque néerlandaise du cerveau, 12 cas de personnes ayant développé une maladie d'Alzheimer asymptomatique de leur vivant ont été identifiés puis étudiés.

Alzheimer : comment identifier 12 cas sans symptôme ?

La banque néerlandaise du cerveau, située à Amsterdam, est une ressource très importante pour les chercheurs en neurosciences. Des échantillons de tissus cérébraux y sont en effet conservés avec un compte rendu précis de leur (s) éventuelle (s) pathologie (s) et une copie du dossier médical anonymisé de chaque donneur.

Ces éléments permettent aux scientifiques de comparer les pathologies situées à l'intérieur du tissu cérébral d'une personne décédée avec les symptômes qu'elle présentait de son vivant.

Récemment, une équipe dirigée par Luuk de Vries a identifié des anomalies surprenantes dans cette masse d’informations. Les cerveaux de 12 personnes présentaient toutes les caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, mais la vérification de leur dossier médical a révélé qu'elles n'avaient jamais présenté de symptômes.

Alzheimer sans symptôme : "Ce qui s’est passé n’est pas encore clair"

"Ce qui s’est passé chez ces personnes au niveau moléculaire et cellulaire n'est pas encore clair", a déclaré Luuk de Vries dans un communiqué de presse.



Pour approfondir les recherches, son équipe a examiné les profils génétiques d'échantillons de cerveaux provenant de 35 donneurs. Certains avaient souffert de la maladie d'Alzheimer et des symptômes associés, d'autres n'avaient jamais subi la maladie d'Alzheimer et les derniers appartenaient au groupe des malades d’Alzheimer sans symptôme évoqué en début d’article.



"Lorsque nous avons examiné l'expression des gènes, nous avons constaté qu'un certain nombre de processus étaient modifiés dans le groupe Alzheimer sans symptôme", a expliqué Luuk de Vries. "Les astrocytes semblaient notamment produire davantage de métallothionéine, un antioxydant", a-t-il détaillé.



Les astrocytes sont des cellules qui permettent de nettoyer les éléments toxiques stockés au niveau du cerveau. Il serait donc logique que les personnes capables de résister plus longtemps aux symptômes de la maladie d'Alzheimer aient des astrocytes plus efficaces.

Alzheimer : encore aucun traitement pour vaincre les symptômes

En France, 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, une pathologie neurodégénérative caractérisée par une atteinte progressive et irréversible du cerveau.



Malgré de nombreuses recherches, aucun traitement n’a jusqu’ici été efficace pour vaincre les symptômes (perte progressive de la mémoire et de l’autonomie).



"Parmi les cas survenant chez les moins de 65 ans, 10 % concernent des personnes atteintes de formes familiales héréditaires rares de la maladie d’Alzheimer. Après cet âge, la fréquence de la maladie s’élève de 2 à 4 % de la population générale", précise l’Inserm.