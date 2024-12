Vulvodynie : souffrez-vous de la dépression du vagin sans le savoir ?

L'ESSENTIEL La dépression du vagin, ou vulvodynie, se manifeste par une sensation de brûlure ou de picotement au niveau de la vulve.

Cette affection est de plus en plus fréquente mais demeure mal connue des médecins.

Certains traitements peuvent soulager la vulvodynie, il est nécessaire de consulter son médecin généraliste et son gynécologue.

Un nombre croissant de femmes souffrent de dépression du vagin, une affection peu connue des gynécologues. En termes médicaux, cette maladie est appelée vulvodynie. "La vulvodynie est une douleur persistante et inexpliquée dans la vulve (la peau autour de l'entrée du vagin, ndlr)", précise le NHS.

Dépression du vagin : quels sont les symptômes ?

Les patientes souffrant de vulvodynie ressentent une sensation très douloureuse de brûlure ou de picotement à l'entrée du vagin, bien qu'il n'y ait aucun signe extérieur d'infection ou d’affection de la peau. La douleur s'aggrave au moindre contact, comme pendant les rapports sexuels, l'utilisation d'un tampon ou même simplement en étant assise, elle peut être ressentie jusqu'aux fesses et à l'intérieur des cuisses.

Ces douleurs chroniques peuvent affecter la libido ainsi que les relations sociales, en créant un sentiment d'isolement. Dans certains cas, elles peuvent provoquer une dépression. Si ces symptômes apparaissent, il est nécessaire de consulter un médecin généraliste et un gynécologue. Le NHS a indiqué : "Le simple fait d'être diagnostiquées peut aider à soulager les douleurs de femmes qui ont eu l’impression qu’on ne pouvait pas les aider pendant des années, faute de symptômes visibles."

"La cause exacte de cet état est inconnue, mais on pense que le problème vient des nerfs qui innervent la vulve", a estimé le Dr Vanessa McKay, porte-parole du Royal college of Obstetricians and Gynaecologists.

Quel est le type de patientes affectées ?

Toutes les femmes peuvent être touchées par une vulvodynie, peu importe leur état de santé ou leur âge, les petites filles ou les personnes âgées sont également concernées. Aux États-Unis, des recherches ont révélé qu'une femme sur quatre souffrira de dépression du vagin au moins une fois dans sa vie.

Vulvodynie : quels traitements ?

Pour traiter la vulvodynie, les médecins ont parfois recours à des antidépresseurs (amitriptyline et nortriptyline) pour soulager les douleur des nerfs, d'où le nom de "dépression vaginale". Les médicaments antiépileptiques, (gabapentine et prégabaline) sont également susceptibles d'apaiser les symptômes, car les analgésiques traditionnels tels que le paracétamol ne sont pas efficaces. Des injections d'anesthésiques locaux et de stéroïdes peuvent également être administrées et, dans de rares cas, une intervention chirurgicale visant à retirer une partie de la vulve est conseillée.

Au quotidien, la patiente peut également respecter certaines règles : essayer de réduire son stress, suivre une physiothérapie, porter des sous-vêtements en coton, éviter les produits d'hygiène parfumés tels que les lingettes féminines, les bains moussants et les savons, se protéger du chlore, ne pas toucher sa vulve, choisir des positions sexuelles n'entraînant pas de douleur ou même interrompre sa vie sexuelle en attendant que le traitement soit efficace, et si les douleurs surviennent en position assise, utiliser un coussin en forme de bouée. De plus, l’application de packs de gel froid sur la vulve, l’utilisation d’un gel anesthésique à base de lidocaïne ou encore le recours à des lubrifiants vaginaux peuvent contribuer à apaiser la zone et contribuer à hydrater si la vulve est sèche.