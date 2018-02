En Thaïlande, le blanchiment de la peau s'apparente à un véritable culte. Si la tendance de s'éclaircir la peau de la verge est toute nouvelle- elle a été lancée il y a environ trois mois- elle a déjà séduit une centaine de patients, indiquent les responsables marketing du Lelux Hospital. Signe de richesse matérielle et d'appartenance à une classe sociale aisée en Thaïlande, la peau blanche est considérée comme un gage esthétique très fort, largement encouragé par les nombreuses publicités de marque et les stars asiatiques qui arborent fièrement leur teint translucide. Mais le phénomène de dépigmentation de la peau dépasse largement les frontières thaïlandaises. Rien qu'en Asie, ce nouveau business représenterait 18 milliards de dollars (ce chiffre comprend les produits cosmétiques dépigmentants et les opérations de chirurgie esthétique).D'après un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les produits cosmétiques destinés à éclaircir la peau sont également très répandus dans certains pays d'Afrique (Togo, Sénégal, Mali), ainsi qu'en Amérique du Nord et en Europe. Et la France n'échappe pas au phénomène. À tel point qu'en avril 2016, l'Agence nationale de santé du médicament (ANSM) a i nterdit les produits de blanchissement de peau administrés par voie injectable Mais d'autres produits cosmétiques dépigmentants contenant des substances dangereuses pour la peau circulent encore dans l'Hexagone, comme l'indique cette liste de la DGCCRF . C'est notamment le cas des crèmes à base d’hydroquinone. Utilisés à outrance, ces produits peuvent laisser des marques indélébiles sur la peau. Les tâches tant redoutées apparaissent et ne s’effacent pas, la peau s’atrophie et ne cicatrise plus, et des infections cutanées comme l'acné, la gale ou les mycoses peuvent parfois surgirent quelques temps après l'application de ces crèmes.