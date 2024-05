Dépression : et si le venin psychédélique d'un crapaud permettait de traiter ce trouble ?

L'ESSENTIEL La 5-MeO-DMT est un hallucinogène présent dans le venin du crapaud du Colorado River Toad.

Dans le cadre d’une étude menée sur des souris, elle produisait une activité antidépressive similaire à celle de la kétamine.

L’effet anxiolytique et antidépressif a été obtenu sans les effets hallucinogènes du composé non modifié.

Diéthylamide de l'acide lysergique (LSD) et la psilocybine. De précédentes recherches ont montré le potentiel de ces psychédéliques dans le traitement de maladies, telles que la dépression, l'anxiété et les troubles liés à l'utilisation de substances. "On pense que ces composés exercent leurs effets hallucinogènes et thérapeutiques par l'intermédiaire du récepteur 5-HT2A de la sérotonine (5-hydroxytryptamine (5-HT)). Cependant, le récepteur 5-HT1A joue également un rôle dans les effets comportementaux", ont indiqué des chercheurs de l’université Columbia (États-Unis). Problème : peu de cohortes se sont intéressés à la façon dont les psychédéliques engagent le récepteur 5-HT1A et aux effets qui sont médiés par ce dernier.

La molécule présente dans le venin d’un crapaud est associée à des expériences psychédéliques intenses

Ainsi, dans une récente étude, les scientifiques américains ont analysé le mécanisme par lequel l'hallucinogène 5-MeO-DMT interagit avec le 5-HT1A. L’hallucinogène 5-MeO-DMT est présent dans le venin du crapaud du Colorado River Toad. Cette "molécule divine" suscite l’intérêt des auteurs depuis de nombreuses années en raison des expériences subjectives intenses et uniques qu'elle procure et, plus récemment, des signaux thérapeutiques prometteurs obtenus dans le cadre d'études cliniques préliminaires. Pour les besoins des travaux, l’équipe a examiné la structure du récepteur de la sérotonine dans les moindres détails et a modifié des sites spécifiques du composé. Elle a pu obtenir une variante de l'hallucinogène 5-MeO-DMT. Afin de tester son efficacité, les chercheurs ont mené une expérience sur des souris.

La 5-MeO-DMT produit une activité antidépressive similaire à celle de la kétamine

Selon les résultats, publiés dans la revue Nature, le composé produisait une activité antidépressive similaire à celle de la kétamine. Les scientifiques ont signalé que le 5-MeO-DMT était dépourvu d'effets hallucinogènes, mais a conservé une activité de type anxiolytique et antidépressive chez les rongeurs. "Nous sommes également parvenus à la MeO-DMT en décomposant un autre psychédélique énigmatique, l'ibogaïne, qui s'avère très prometteur dans le traitement de la dépendance aux opioïdes, du syndrome de stress post-traumatique et des lésions cérébrales traumatiques", a déclaré l’équipe.

Désormais, les auteurs espèrent que leur étude favorisera le développement de la prochaine génération de médicaments inspirés des psychédéliques. Cependant, "d’autres travaux sont nécessaires pour déterminer si ces résultats peuvent être transposés à l'Homme."