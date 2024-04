Dépression, anxiété : la stimulation transcrânienne réduit les symptômes chez les seniors

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont traité la dépression et l’anxiété chez des personnes âgées grâce à la stimulation transcrânienne à courant continu, ou tDCS.

Pour cela, il faut placer des électrodes sur la tête du patient, qui lui délivrent un courant électrique faible.

Les chercheurs notent des améliorations significatives en matière de dépression légère et d'anxiété modérée à sévère.

La dépression et l’anxiété sont les deux problèmes de santé mentale les plus courants chez les personnes âgées, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une équipe de chercheurs s’est donc penchée sur la façon de les traiter : elle avance que la stimulation cérébrale via de faibles courants électriques est efficace contre ces troubles. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Brain Stimulation.

Anxiété, dépression : des courants électriques faibles pour les traiter

Stimulation transcrânienne à courant continu, ou tDCS, c’est le nom du traitement utilisé par les chercheurs. Concrètement, des électrodes sont installées sur la tête du patient et lui délivrent un courant électrique faible. Ainsi, pas besoin de médicaments et la méthode est non invasive.

"La dépression et l'anxiété peuvent avoir un impact sur notre santé mentale globale, nos fonctions cognitives et notre indépendance à mesure que nous vieillissons, explique Adam Woods, l’un des auteurs, dans un communiqué. Souvent, les traitements de première ligne impliquent des médicaments et/ou une thérapie, qui peuvent tous deux être efficaces. Cependant, il y a aussi un besoin urgent d’options non invasives et plus accessibles, pouvant être déployées chez les personnes pour qui les traitements ne fonctionnent pas.”

Lors de leur étude, les scientifiques ont testé la tDCS sur près de 400 participants âgés de 65 à 89 ans. Ceux-ci ont été répartis au hasard dans l'un des deux groupes suivants :

12 semaines de tDCS avec un entraînement cognitif conçu pour améliorer la mémoire de travail et la vitesse de traitement ;

12 semaines d'entraînement cognitif associées à une version placebo de la tDCS.

Pour le premier groupe, les scientifiques ont placé les électrodes de façon à cibler le cortex préfrontal, une zone du cerveau associée à la cognition et à la régulation des émotions.

Dépression : le tDCS améliore les symptômes chez les personnes âgées

Résultats : les participants ayant reçu le traitement tDCS présentaient des améliorations significatives en matière de dépression légère et d'anxiété modérée à sévère, comparativement à l’autre groupe.

"De [précédentes] recherches ont montré l'efficacité de la stimulation active de cette zone du cerveau [cortex préfrontal] pour réduire les symptômes psychologiques chez les personnes présentant des troubles psychiatriques diagnostiqués, indique Hanna Hausman, autre auteure de l’étude. Ce fut une surprise d’observer des effets similaires [chez les] personnes âgées sans antécédents psychiatriques significatifs.”

À l’avenir, les chercheurs comptent poursuivre les essais cliniques de la tDCS, avec pour objectif que ce traitement soit, un jour, autorisé par les autorités de santé.

Le traitement tDCS pourrait ainsi être utilisé seul ou en complément des thérapies existantes, mais aussi à domicile, ce qui “élargirait davantage l’accessibilité”, conclut Hanna Hausman.