Ces 4 activités physiques aident à lutter contre la dépression

L'ESSENTIEL Le trouble dépressif caractérisé touche tous les âges de la vie et concerne environ 15 à 20 % de la population générale.

Une nouvelle étude vient de démontrer que l'activité physique aide à lutter contre la dépression.

La marche, le jogging, le yoga et le renforcement musculaire se sont révélés particulièrement efficaces pour combattre la dépression.

Une nouvelle analyse a mis en évidence le potentiel thérapeutique de l'exercice physique dans le traitement de la dépression.

Les chercheurs ont effectué ce que l'on appelle une méta-analyse, une méthode qui permet de comparer simultanément plusieurs interventions thérapeutiques. Pour être incluses dans leur projet, les études devaient être des essais contrôlés randomisés portant sur l'exercice physique et le trouble dépressif majeur.

Activité physique et dépression : une nouvelle étude de très grande ampleur

La portée de la recherche est vaste, puisqu'elle s'appuie sur 218 études impliquant 14 170 participants. Les chercheurs ont extrait des données sur le type, la fréquence, l'intensité et la durée des interventions en matière d'exercice physique, ainsi que sur les caractéristiques démographiques des participants, telles que l'âge, le sexe, la gravité initiale des symptômes dépressifs et les éventuelles comorbidités.

Les chercheurs ont alors constaté des réductions des symptômes de dépression attribuables à plusieurs formes d'activité physique. La marche, le jogging, le yoga et le renforcement musculaire se sont révélés particulièrement efficaces.

"L'exercice physique est un excellent traitement pour la dépression"

Ces résultats indiquent que "l'exercice est un excellent traitement pour la dépression", estime le directeur de l’étude Michael Noetel. "En tant que psychologue, j'ai pourtant rarement vu des médecins prescrire de l'exercice pour la dépression", ajoute-t-il.

Jonathan Roiser, professeur de neurosciences et de santé mentale à l'University College London, ajoute : "le résultat principal de cette étude est que tous les types d'activité physique (en particulier l'exercice aérobique qui vous fait transpirer et vous essouffle) entraînent une réduction des symptômes dépressifs. Cette conclusion est similaire à celle de nombreuses études réalisées au cours de la dernière décennie".

Activité physique : quels sont les symptômes de la dépression ?

Le trouble dépressif caractérisé touche tous les âges de la vie et concerne environ 15 à 20 % de la population générale. "Il faut distinguer l’épisode dépressif des fluctuations ordinaires de l’humeur. En cas d’épisode dépressif, l’humeur dépressive est présente la plus grande partie de la journée, tous les jours et pendant au moins deux semaines", précise l’OMS.



D’autres symptômes sont également présents, notamment :

-Des difficultés de concentration ;

-Des sentiments de culpabilité excessive ou de faible estime de soi ;

-Du désespoir face à l’avenir ;

-Des idées suicidaires ;

-Des troubles du sommeil ;

-Des fluctuations de l’appétit ou du poids ;

-De la fatigue intense ou une perte d’énergie.