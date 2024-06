Maladie cardiaque : selon un cardiologue voici 10 signes à ne pas ignorer

L'ESSENTIEL Il existe des signes avant-coureurs aux maladies cardiaques.

Un cardiologue propose une liste de 10 symptômes qui doivent alerter.

Il est important de prendre soin de son coeur en adoptant de bonnes habitudes dès le plus jeune âge.

Chaque année en France, on dénombre environ 12.000 décès liés à un infarctus du myocarde, appelé également crise cardiaque, selon l'Assurance Maladie. Toujours selon l'Assurance Maladie, 1 % de la population, et plus de 10 % des plus de 80 ans, est touché par la tachycardie, qui se caractérise par des battements trop rapides du coeur. Quant à l'insuffisance cardiaque, elle se manifeste par des difficultés du muscle cardiaque à propulser le sang dans l'organisme. Elle touche 2,3 % de la population adulte.

L'insuffisance cardiaque peut être causée par divers facteurs, tels que l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes ou une valve cardiaque défectueuse.

Symptômes des maladies cardiaques

Outre la tachycardie et l'insuffisance cardiaque, il existe d'autres maladies cardiaques, qui peuvent toucher des personnes de tout âge, même si le risque augmente en vieillissant. Les maladies cardiaques peuvent se manifester par différents symptômes, il est essentiel de les prendre au sérieux et de consulter rapidement un médecin en cas de doute. Le cardiologue Ameet Bakhai explique au Daily Mail, les symptômes à ne pas négliger.

“Les problèmes cardiaques s’aggravent souvent progressivement, jusqu'à ce qu'un jour vous ayez un problème plus compliqué, précise le Dr Ameet Bakhai. Alors que cela aurait pu être évité en tenant compte des signes avant-coureurs.”

Pour le cardiologue, il existe dix signes avant-coureurs :

Des vertiges en se levant rapidement, c’est-à-dire se sentir étourdi lorsque vous vous levez rapidement.

De l’essoufflement avec un effort peu important comme monter les escaliers par exemple.

Des difficultés à se baisser ou à se lever.

Des palpitations.

Une sensation de resserrement de la poitrine.

Des douleurs au bras (souvent gauche) ou au cou.

Des difficultés à se tenir debout.

Une gêne thoracique.

Les jambes enflées.

Une irrégularité des battements de cœur.

Prendre soin de son cœur dès le plus jeune âge

"Des millions de personnes savent que la santé cardiaque est vitale, mais elles ignorent les signes avant-coureurs et font des choses nocives pour le cœur comme manger de la malbouffe ou fumer, indique le Dr Ameet Bakhai. Il y a un manque évident de connaissances. (...) Les maladies cardiaques peuvent affecter des personnes de tous les âges, en particulier avec la Covid-19, car le virus peut attaquer le cœur.”

D'après une étude publiée dans la revue European Heart Journal, on a observé des lésions cardiaques chez plus de la moitié des patients hospitalisés et atteints d’une forme grave de la Covid-19, au moins un mois après leur sortie. Il a été constaté des myocardites (inflammation du muscle cardiaque), des infarctus et des ischémies (restriction de l’apport sanguin du cœur).

Il est primordial de prévenir les maladies cardiaques en adoptant de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière, d'avoir une alimentation équilibrée, de limiter sa consommation d'alcool et de ne pas fumer. Le maintien d'un poids santé et la gestion du stress sont également des facteurs importants pour conserver une bonne santé cardiaque.