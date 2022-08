La solitude est plus durablement marquée chez les minorités et les précaires

L'ESSENTIEL En 2020, plus de 7 millions de Français se trouvent en situation d'isolement, soit 14% des Français.

Si vous vous sentez seul, que vous ressentez l’envie de parler à quelqu’un ou que vous connaissez une personne en situation d’isolement: appelez le numéro de Solitud’écoute, le 0 800 47 47 88.

Les effets de la solitude sur l’homme ne sont pas anodins: prolongée, elle peut entraîner une détresse psychologique et une dépression et, à long terme, un déclin fonctionnel, une mauvaise santé cardiovasculaire et même la mort.

La pandémie de coronavirus a entraîné une solitude forcée en perturbant le lien social et même si la phase la plus virulente de l’épidémie, avec les confinements, est probablement passée, la solitude persistante demeure un risque pour certaines personnes.

Solitude persistante

Aux Etats-Unis, c’est le cas notamment des adultes d'âge moyen et des personnes âgées qui s'identifient comme hispaniques ou latinos, ou qui vivent dans la pauvreté, d’après une étude de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) menée sur 641 participants, de 63 ans en moyenne, interrogés par téléphone sur une période d'environ 18 mois pendant la pandémie.

Les chercheurs de l'UC San Francisco et de la Northwestern University révèlent que 16 % d'entre eux souffrent de solitude persistante dans leurs travaux publiés dans le Journal of the American Geriatrics Society. Par ailleurs, 22 % se sentaient seuls au départ, mais se sont adaptés au fil du temps, ont indiqué les chercheurs.

Moins susceptible de se résorber

Lorsque les chercheurs ont examiné les participants dont le sentiment de solitude s'est dissipé au fur et à mesure de la progression de la pandémie, ils ont constaté que 53 % des participants blancs entraient dans cette catégorie, contre 18 % des participants hispaniques ou latinos.

De même, les personnes vivant au-dessus du seuil de pauvreté étaient plus susceptibles de connaître une diminution de leur sentiment de solitude que celles vivant dans la pauvreté : 71% et 29%, respectivement.

Ainsi, si la plupart des gens ont été exposés à un risque de solitude périodique, pour les adultes d'âge moyen et les personnes âgées qui s'identifient comme hispaniques ou latinos, ou qui vivent dans la pauvreté, la solitude peut être moins susceptible de se résorber avec le temps.

"La solitude passagère est courante tout au long de la vie et, bien qu'elle soit pénible à court terme, elle peut souvent inciter les personnes à renouer avec des relations sociales ou la communauté", a noté le premier auteur, Ashwin A. Kotwal, MD, professeur adjoint de médecine à la division de gériatrie de l'UCSF.

C’est justement le manque de relations interfamiliales et avec la communauté qui avait frappé plus durement les ménages hispaniques et latinos lors de la pandémie.