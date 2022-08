Accident cardiovasculaire : un guide pratique à destination des femmes

L'ESSENTIEL Les maladies cardiovasculaires (MVC) sont la principale cause de décès chez les femmes dans le monde.

Les femmes atteintes de MCV sont moins nombreuses que les hommes à bénéficier de tests de diagnostic, de médicaments de prévention secondaire et de procédures de revascularisation.

Se rétablir après une crise cardiaque ou tout autre trouble cardiovasculaire est primordial pour reprendre des forces et réduire les risques de problèmes cardiaques futurs.

Pourtant, partout dans le monde, les femmes atteintes de maladies cardiovasculaires (MVC) connaissent de moins bons résultats et sont moins susceptibles de participer à des programmes de prévention et de réadaptation que les hommes: voilà ce qui a poussé le Conseil international de prévention et de réadaptation cardiovasculaires (ICCPR) a publié un ensemble de recommandations publiées dans le Canadian Journal of Cardiology, édité par Elsevier.

Davantage impliquées

Les conseils sont au nombre de 15 et concernent aussi bien l’accompagnement que le choix du mode de prestation, l’éducation aux maladies du cœur et la formation du personnel médical.

Les femmes devraient être ainsi davantage impliquées et encouragées à se faire suivre, en ayant le choix d’un accompagnement dans un centre ou à domicile et dans un environnement adapté aux femmes.

De plus, les programmes devraient comporter une forte composante psychosociale et les besoins psychosociaux des femmes comme leur état de stress et leur santé relationnelle devraient être évalués et abordés de manière factuelle, soulignent les auteurs.

Qualité et quantité de vie supérieures

"Pour la première fois, il existe une définition et des recommandations consensuelles pour la réadaptation cardiovasculaire (RC) axée sur les femmes, de sorte que l'on espère maintenant que de nombreux programmes intègrent ces éléments", a déclaré l'auteur principal, le professeur Sherry L. Grace.

"Si elles sont mises en œuvre, davantage de femmes pourront s'engager dans la RC et, par conséquent, avoir une qualité et une quantité de vie nettement supérieures."