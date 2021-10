La Ligue contre le cancer demande des zones non-fumeur près de toutes les écoles

L'ESSENTIEL Un sondage réalisé pour la Ligue par IPSOS en janvier 2020 montre que le grand public est largement favorable à la mise en place d'Espaces sans tabac.

Les personnes interrogées soutiennent l'interdiction de fumer à 89% dans les parcs et jardins publics, 86% aux abords des établissements scolaires et 81% sur les plages.

"Il est urgent de généraliser l'interdiction de fumer aux abords des écoles pour protéger les enfants". Dans un communiqué de presse, la Ligue contre le cancer milite pour que l'interdiction de fumer à proximité établissements scolaires français soit mise en place d’ici la rentrée 2022.

200 000 jeunes commencent à fumer tous les ans

A l’occasion du mois sans tabac qui commence demain, la Ligue contre le cancer interpelle le gouvernement : "pour protéger les plus jeunes, il est urgent de généraliser par décret l'interdiction de fumer à proximité des 61 510 établissements scolaires français", estiment les militants. "Une génération sans tabac dès 2030 est possible, à condition d'agir dès maintenant !", ajoutent-ils.

Le tabagisme chez les jeunes, bien qu'en baisse, demeure préoccupant : environ 200 000 d'entre eux commencent à fumer en France tous les ans. "Prévenir l'entrée des enfants et adolescents dans le tabagisme implique de le dénormaliser, notamment dans les lieux d'enseignement qu'ils fréquentent quotidiennement", souligne la Ligue contre le cancer.

Un cancer sur trois dû au tabagisme

"L'opération #MoisSansTabac est aussi l'occasion de continuer à sensibiliser aux dangers du tabagisme : un mois sans tabac, c'est 5 fois plus de chance d'arrêter de fumer pour de bon !", explique le Professeur Daniel Nizri, président bénévole de la Ligue contre le cancer.

Le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année, dont 45 000 des suites d'un cancer : un sur trois est dû au tabagisme. Le plus connu est le cancer du poumon, dont 90% des cas sont liés au tabagisme actif et 5% au tabagisme passif. D'autres cancers sont également causés par le tabac : gorge, bouche, lèvres, pancréas, reins, vessie, utérus, etc. De nombreuses autres pathologies peuvent être provoquées ou aggravées par le tabac, en plus des effets secondaires indésirables liés à la consommation de cette substance toxique (diminution de la fertilité, altération de la muqueuse buccale et nasale ou des artères cérébrales, etc...).