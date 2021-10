Pelé sorti de l’hôpital : qu’est-ce que le cancer du côlon dont il souffre ?

L'ESSENTIEL Son état de santé est stable après l'opération du 4 septembre dernier.

Le cancer du côlon est le troisième le plus fréquent chez l'homme, derrière ceux de la prostate et du poumon.

En France, il y a environ 44 000 nouveaux cas qui sont détectés chaque année.

Jeudi 30 septembre dernier, le Roi Pelé, ou Edson Arantes do Nascimento de son vrai nom, a reçu une bonne nouvelle de la part des médecins. Il a été autorisé à sortir de l’hôpital, presque un mois jour pour jour après son entrée le 31 août dernier. “Edson Arantes do Nascimento a été autorisé à sortir de l'hôpital ce jeudi matin. Son état de santé est stable et il suivra une chimiothérapie, après son opération pour retirer une tumeur au côlon, le 4 septembre”, a partagé l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans un communiqué.

Pas encore sorti d’affaire

À 80 ans, celui qui est considéré par certains comme le meilleur joueur de football de tous les temps a posté une photo sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. “Quand le chemin est difficile, célébrez chaque étape du périple, a-t-il écrit en légende de la photo. Concentrez-vous sur votre bonheur. C'est vrai que je ne peux plus sauter, mais ces derniers temps j'ai levé plus souvent le poing en l'air qu'à l'habitude. Je suis très heureux de rentrer à la maison.”

View this post on Instagram Une publication partagée par Pelé (@pele)

Celui qui a connu plusieurs soucis de santé ces dernières années se bat maintenant contre un cancer du côlon. Si les résultats de la biopsie de la tumeur de l’ancien triple champion du monde de football n’ont pas filtré, ce dernier n’est pas sorti d’affaire car il doit poursuivre sa chimiothérapie. “Sa tumeur a probablement des facteurs d'agressivité, a indiqué l’oncologue Marco Saramago, qui travaille dans plusieurs centres médicaux de Rio de Janeiro, à l’AFP. Le point positif, c'est que le cancer du côlon, même avec des métastases, peut être traité.”

Le troisième cancer chez les hommes

Ce cancer est le troisième plus fréquent chez l’homme, après ceux de la prostate et du poumon. Chez la femme, il occupe même la deuxième place derrière celui du sein. Il s’agit d’une maladie des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. En France, il y a environ 44 000 nouveaux cas qui sont détectés chaque année avec une légère prévalence des patients masculins (55%).

Pour tenter de soigner ce cancer, plusieurs traitements sont possibles et dépendent de la situation du malade. Comme pour Pelé, de nombreuses personnes doivent subir une opération afin d’effectuer une stomie temporaire pour dériver le flux des selles et ainsi ne pas gêner la cicatrisation interne. En complément, certains, comme Pelé, font une chimiothérapie qui vise à empêcher la division cellulaire en œuvre dans ce cancer. Enfin, certains utilisent également des médicaments afin de détruire l'ensemble des cellules cancéreuses, quelle que soit leur position dans le corps. Si le cancer est dépisté tôt, les chances de survies sont élevées.