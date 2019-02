Cancer du côlon : voici ce qu'il faut manger pour l'éviter

Alors que le cancer du côlon représente la deuxième cause de mortalité par cancer en France, des chercheurs ont découvert des aliments capables de diminuer les risques de son développement. D’après leur étude parue ce mois-ci dans la revue Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology, l’ail, l’oignon et le poireau seraient à privilégier.

Oignons, ail et poireaux

Pour en arriver à ces conclusions, le Docteur Zhi Li et ses collègues du First Hospital of China Medical University ont étudié 833 patients souffrant de cette maladie et autant de personnes en bonne santé. Après les avoir divisés par sexe, âge et lieu de résidence, ils les ont périodiquement interrogés sur leurs habitudes alimentaires et la fréquence de leurs repas. Ils ont ainsi découvert que les adultes qui consommaient beaucoup d’oignons, d’ail et de poireaux avaient 79% de risques en moins de développer un cancer du côlon que les autres.

"Cela vaut la peine de noter que dans notre étude, une tendance s’est dégagée : plus les participants mangeaient de légumes de la famille des Alliums, plus ils étaient protégés (…). Les résultats de recherche mettent en lumière un traitement du cancer du côlon par un changement du mode de vie et méritent des recherches supplémentaires", conclut donc Zhi Li.

Au troisième rang des cancers les plus fréquents en France

Au mois de juillet, des chercheurs avaient déjà fait une étonnante découverte concernant le cancer colorectal : boire des sodas avec édulcorants serait associé à un meilleur pronostic vital. "Une consommation plus élevée de boissons artificiellement sucrées peut être associée à une réduction significative de la récidive du cancer et du décès chez les patients atteints d'un cancer du côlon de stade III (…). Pour les patients présentant un cancer du côlon, et qui ont du mal à cesser de boire des boissons sucrées, choisir des édulcorants pourrait leur éviter les effets négatifs de boissons sucrées", écrivaient notamment les chercheurs.

Le cancer du côlon, tumeur qui se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon et du rectum, est extrêmement courant en Occident. En France, il se situe, tous sexe confondus, au troisième rang des cancers les plus fréquents et survient en grande majorité chez les personnes âgées de 50 ans et plus.

Plusieurs traitements peuvent être proposés

Selon le stade du cancer, plusieurs traitements peuvent être proposés : la chirurgie seule en cas de lésion très localisée, le traitement chirurgical avec curage ganglionnaire et chimiothérapie adjuvante quand le mal a atteint les ganglions, et la chirurgie du côlon et des organes métastasés en cas de métastases. Cette dernière pourra être suivie ou précédée d’une chimiothérapie voire d’une thérapie ciblée.

Mais fort heureusement, la mortalité par cancer du côlon diminue régulièrement depuis 1990, notamment grâce à un meilleur accès au dépistage (le cancer colorectal étant asymptomatique, il est important de se faire dépister tous les deux ans à partir de cinquante ans). D’après les derniers chiffres de l’Institut National du Cancer (INCA), elle a diminué d’1,5 % par an en moyenne chez l’homme et de 1,1 % par an en moyenne chez la femme entre 2005 et 2012.