Cancer colorectal : plus de risques pour les femmes qui mangent de la viande rouge

Viande rouge, volaille, poisson ou régime végétarien… Des chercheurs britanniques, de l’Université de Leeds ont analysé ces types d’alimentation afin d’identifier s’ils augmentaient les risques de cancer du colon chez la femme. Selon les résultats, publiés dans le International Journal for Cancer, consommer régulièrement de la viande rouge favorise la maladie.

Un cancer localisé

Ainsi, les chercheurs ont analysé les données de la UK Women’s Cohort Study, un projet d’étude incluant plus de 30 000 femmes, afin de déterminer le lien entre alimentation et cancer au Royaume-Uni. Constat: les femmes qui consomment régulièrement de la viande rouge présentent un taux plus élevé de cancer du colon, généralement localisé là où les fèces (matière fécale) sont stockées. "Connaître l’impact des différents types de viande rouge et d’alimentation sur la localisation du cancer est l’un des grands défis de cette étude", explique le Dr Diego Rada Fernandez de Jauregui, l’un des principaux chercheurs.

Le cancer colorectal, l’un des plus diagnostiqués

Ces résultats peuvent aider à adapter son alimentation, surtout en cas d’antécédents familiaux.

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus diagnostiqué chez les femmes britanniques, mais aussi en France, quel que soit le sexe. Manger de la viande rouge et de la viande transformée augmente le risque de cancer, des études l’ont déjà montré. Plus de 2,2 millions de nouveaux cas de cancers colorectaux sont attendus dans le monde en 2030, à l’heure où les produits issus de l’industrie agro-alimentaire sont plus de plus en plus transformés. En revanche, s’il est diagnostiqué au stade précoce, les patients guérissent du cancer colorectal 9 fois sur 10.