Comment repérer une amitié toxique ?

Une amitié toxique est en réalité une amitié déséquilibrée dans laquelle l'un des amis souffre et se sent blessé de façon répétitive. Savoir identifier les signes évidents ou plus insidieux permet d'y voir plus clair et faire le point ou rompre si nécessaire.

Analyser son propre ressenti

Une amitié toxique peut être difficile à identifier si on ne fait pas suffisamment attention à son propre ressenti ou qu'on préfère l'ignorer. Souvent de façon insidieuse, la toxicité démarre avec des critiques intempestives et désobligeantes qui évoluent vers une manipulation de plus en plus sournoise et amène à douter et perdre confiance en soi.

La victime se met alors à culpabiliser, qu'elle voit ou ne voit pas la personne toxique, et se rend coupable de son propre inconfort. L'emprise est à ce moment-là à son paroxysme, et la victime n'arrive même plus à percevoir la toxicité de la relation, au point d'en perdre toute liberté.

Mettre un terme à l'idéalisation

Une amitié toxique ne dépend pas de l'âge des amis, ni de la durée de l'amitié. Le plus souvent, c'est l'idéalisation de l'autre qui pose problème et qui empêche de voir l'ami tel qu'il est. Des personnes toxiques ont d'ailleurs des capacités de manipulation qui leur permettent d'exercer suffisamment leur emprise et d’enfermer leur victime dans l'exclusivité.

Savoir reconnaître les qualités et les défauts de son ami, mais aussi se sentir libre, respecté et soutenu sont des gages d'équilibre dans la relation. Les amis doivent donner et recevoir en quantité et en qualité égales sans surinvestir la relation ni absorber toute la négativité de l'autre. Si ce n'est pas le cas, fuyez !

En savoir plus : "Croque-moi ! : Roman sur les relations toxiques" de Hasna Haïk.