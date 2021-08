Comment rompre une amitié ?

Qu'il s'agisse d'une amitié toxique ou à un sens, les raisons qui poussent à une rupture amicale peuvent être nombreuses. Pour l'annoncer sans blesser l'autre, il est préférable de faire preuve de transparence et d'honnêteté, en évitant de tomber dans les reproches et les accusations.

Parler plutôt que de rester dans le silence

S'il est délicat de rompre avec un ou une amie, c'est que la décision peut être difficile à accepter par l'autre. Préférer garder le silence pour éviter le conflit peut au contraire apporter le doute et blesser plus que réconforter.

Mieux vaut donc être honnête sur les raisons de la séparation en exposant ce que vous ressentez et en invitant l'autre à réfléchir en donnant aussi son avis. Prenez aussi le temps de vous préparer avant d'entamer la discussion afin de mettre de côté les émotions trop fortes comme la colère ou la tristesse qui vous empêchent de penser de façon rationnelle et d'être en capacité d'écouter.

Éviter les reproches qui peuvent provoquer la compréhension

Plutôt que de tomber dans une liste de reproches et d'accusations qui peuvent provoquer une réaction d'incompréhension et blesser l'égo de votre interlocuteur, privilégiez l'expression de votre ressenti, à la fois sur les sentiments et les émotions que vous avez vécus. Si vous constatez une réponse agressive, évitez de surenchérir à votre tour et invitez l'ami à réfléchir et à vous recontacter ultérieurement.

Enfin, prenez le temps de remercier la personne pour ce qu'elle vous a apporté et les moments que vous avez partagés ensemble, mais expliquez-lui que vous avez évolué et que pour l'instant vos centres d'intérêt ne sont pas compatibles, c'est pourquoi vous préférez prendre cette distance.

En savoir plus : "La passion dans l’amitié" de Danièle Brun, éditions Odile Jacob.