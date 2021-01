L’amitié aide à être en meilleure santé

L'ESSENTIEL L'amitié nous éloigne de la solitude et nous aide à vivre plus vieux et en meilleure santé.

Bien que la définition change à travers le monde, les effets bénéfiques de l'amitié restent les mêmes.

Les effets positifs de l'amitié fonctionnent mieux dans les pays à la culture individualistes ou dans les zones les plus inégalitaires.

Avoir des amis sur qui compter dans la vie, c’est important. Entretenir des liens solides avec des amis fait partie des bonnes attitudes à adopter pour rester en bonne santé. De précédentes études ont déjà montré que la solitude ou l’absence d’amitié pouvaient avoir de graves conséquences sur notre bien-être, aussi bien physique que psychologique. Cette fois, des chercheurs de l’université d’Etat du Michigan (Etats-Unis) ont examiné les avantages que nous apporte l’amitié, et comment cela change en fonction des pays et des cultures. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers of Psychology le 18 janvier 2021.

Cette étude constitue la plus vaste de son genre puisqu'elle a été réalisée auprès de 323 200 participants de 99 pays. Les précédentes études portaient uniquement sur la comparaison de quelques cultures spécifiques entre elles, mais n'avaient pas une vision aussi complète. Les données proviennent de plusieurs sources, notamment d’ensembles de statistiques sur l'amitié, la santé et le bonheur, des variables économiques et des variables culturelles.

D’après les résultats, ceux qui retirent le plus de bienfaits de leurs amis sont eux qui investissent dans l’amitié. D’après les chercheurs, ils jouissent d'une meilleure santé physique et psychologique, un constat d’autant plus vrai chez les personnes âgées et les moins instruites. De plus, ces avantages sont encore plus prégnants dans des cultures qui sont individualistes, inégales ou contraignantes.

La valeur de l’amitié

“Les amitiés sont l'une des ressources inexploitées dans lesquelles les gens peuvent puiser pour mener une vie plus heureuse et plus saine. Elles ne coûtent littéralement rien et présentent des avantages pour la santé et le bien-être, souligne William Chopik, professeur adjoint de psychologie à l’université de l’Etat du Michigan et auteur principal de l’étude. Nous avons constaté que le fait de valoriser l'amitié était bon pour la santé et le bien-être des gens, quel que soit leur lieu de résidence. Cependant, considérer les amitiés comme une partie importante de la vie est plus important dans certaines cultures que dans d’autres.”

Selon William Chopik, l’intérêt principal de l’amitié est qu’il améliore la vie de chacun des participants. Bien que cette définition se soit pas la même réalité partout dans le monde, les moments que nous partageons avec des personnes dont nous aimons la compagnie nous apportent beaucoup. Ainsi, en termes de santé, l’amitié nous aide à vivre plus vieux et en meilleure santé. “Les personnes qui viennent de milieux plus privilégiés disposent de beaucoup de ressources qui contribuent à leur santé et à leur bonheur, mais il semble que, pour celles qui n'ont pas ces ressources, les amitiés puissent constituer un facteur particulièrement important dans leur vie”, conclut le chercheur.