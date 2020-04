Pourquoi a-t-on besoin de plus de liens sociaux pendant le confinement ?

Presque une personne sur deux est confinée sur la planète et respecte une distance physique avec les autres pour éviter de propager le coronavirus. Cependant, s'abstenir de toute manifestation physique d'affection peut être difficile à vivre à la longue et même dangereux pour la santé.

Les contacts sociaux rassurent en période de stress

Face à une menace ou un stress inhabituel, de nombreuses études ont mis en évidence la nécessité pour l'homme de se rapprocher de ses congénères. Ce n'est donc pas par hasard si on a besoin de maintenir un lien social en période de confinement. En effet, naturellement on se sent plus fort en groupe en particulier si le stress dure.

C'est en tout cas ce que démontre les études de psychologie sociale qui proposent à leurs participants de faire une expérience inconnue en groupe ou seul. Dans la grande majorité des cas, la préférence va au groupe pour pouvoir échanger et jauger le ressenti afin de mieux comparer son vécu et se sentir soutenu.

Resserrer les liens protège contre certaines maladies mentales

De nombreuses études ont souligné l'isolement et l'absence de soutien social comme étant un véritable facteur de risque à la fois d’anxiété de dépression, mais aussi d'addiction, en particulier au tabac et à l'alcool.

Pour préserver votre santé, n'hésitez pas à participer à différents groupes sociaux qui vous permettront de lutter contre le sentiment de solitude. Cela peut être votre sport favori, votre passion, votre groupe d'amis, de collègues ou votre famille, l'essentiel c'est de trouver une cohésion pour se sentir plus fort tous ensemble.