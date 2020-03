Parler de son stress renforcerait les liens sociaux

Insomnie, anxiété, dépression, hypertension… Voici, entre autres, les effets bien connus que le stress peut avoir sur la santé. Des chercheurs de l’université d’état de Pennsylvanie (Etats-Unis) et de l’université de Yonsei (Corée du Sud) ont tenté de savoir si l’on pouvait tirer quelque chose de positif du stress. Selon leur étude, publiée dans la revue Stress and Health, subir un évènement stressant peut s’avérer bénéfique d’un point de vue social et émotionnel, notamment lorsque la personne concernée en parle à d’autres dans le but d’avoir du soutien.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé des questionnaires remplis par 1 622 participants, tous âgés entre 33 et 84 ans. Pendant 8 jours consécutifs, ces personnes devaient indiquer, le soir, si elles avaient subi un stress particulier au cours de la journée et si elles avaient interagi avec quelqu’un dans le but de gérer la situation.

Recevoir du soutien et le donner en retour

D’après les réponses obtenues, les participants qui ont signalé des situations de stress étaient deux fois plus susceptibles de recevoir du soutien de la part des personnes qui les entouraient, comme des collègues, des amis ou des membres de la famille. Ils étaient également plus susceptibles de rendre la pareille à ces mêmes personnes. Cette tendance semble perdurer car 26% des participants ont déclaré qu’ils ressentaient toujours ce soutien mutuel le lendemain.

Ainsi, l’auteur principal de l’étude, David M. Almeida (professeur de développement humain d’études familiales à l’université d’état de Pennsylvanie), estime qu’intervenir sur l’interaction sociale plutôt que sur l’individu pourrait être bénéfique dans la prise en charge du stress. “Si le stress peut réellement nous mettre en contact avec d’autres personnes, ce qui est absolument vital pour l’expérience humaine, je pense que c’est un avantage. Le stress pourrait potentiellement aider les gens à gérer des situations négatives en les poussant à être avec d’autres personnes”, conclut le scientifique.