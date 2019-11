Stress, excès : les Français n'ont pas une bonne image de leur mode de vie

Accros à Internet, amateurs de mauvaise nourriture et insomniaques. Voici le portrait - très critique - que dressent les Français vis-à-vis d’eux-mêmes. Selon le baromètre OpinionWay de la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) 2019, en partenariat avec l'Institut Solidaris, l’indice global des Français concernant leur santé et leur bien-être est de 57,5 sur 100. C’est un peu plus faible que l’année dernière (59,3%). Le résultat de ce sondage tient compte de nombreux critères, tels que la santé physique, la santé mentale et l’image de soi.

Une mauvaise hygiène de vie

Pour mener cette étude, 1 001 personnes ont été interrogées par téléphone et par internet au mois de septembre 2019. L’enquête révèle que les sondés sont critiques envers leur mode de vie: 23% d’entre eux disent fumer trop de cigarettes, 31,2% se disent accros à Internet et 12,7% déclarent consommer trop d’alcool. De plus, il apparaît que les Français doivent faire des efforts pour améliorer leur hygiène de vie. En effet, seulement 37,8% des Français estiment qu’ils font suffisamment de sport ou d’exercices physiques, 45,5% font des insomnies et 34,6% considèrent ne pas manger assez de fruits et légumes.

Les Français sont stressés

Sur le plan psychologique, ce n’est pas la grande forme non plus: 19,7% des sondés affirment ressentir une dépression “sévère à modérée”, 19,9% se disent “souvent” et “très souvent” anxieux. Selon les résultats, le travail y est pour quelque chose. En effet, 40,5% des Français déclarent subir un fort stress dans la sphère professionnelle ou dans le cadre des études. De plus, 54,3% des sondés pensent faire un travail “vraiment utile” pour la société. Or, l’année dernière, ils étaient 72,8% ! Les Français semblent ne pas prendre de plaisir dans les études ou le travail: 43,3% d’entre eux considèrent que cela leur procurent une “réelle source de bien-être”, contre 49,5% l’année dernière. En outre, l’un des facteurs principaux d’anxiété est l’environnement, où 76,4% des sondés se disent “très inquiets” concernant sa dégradation.

Le système de santé français est bien vu

Toutefois, le tableau n’est pas uniquement sombre. Les résultats de l’enquête sont globalement positifs concernant l’accès aux soins; 61,1% des sondés jugent le système de santé français “d’excellente qualité”, 58,9% estiment qu’il y a assez de structures hospitalières dans leur région, 45,2% assez de professionnels de santé. Bémol, 55,4% des Français pensent que le délai d’attente est trop long pour être admis à l’hôpital. Enfin, le manque d’argent et la pénurie de médicament semblent entacher l’avis des sondés sur leur santé globale, 18,6% d’entre eux ont déjà renoncé à aller chez un médecin généraliste pour des raisons financières et 23,4% ont dû renoncer à des traitements en raison de leur indisponibilité en pharmacie.