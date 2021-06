Comment aider son enfant après une peine d'amitié ?

Tout au long de l'enfance, il est normal d'aller d'une amitié à l'autre en fonction du développement de la personnalité. Les ruptures surviennent en général après une dispute, une parole blessante, un geste déplacé, une trahison ou un changement de statut dans le groupe.

Comment l'enfant vit-il la rupture amicale ?

Pour de nombreux enfants, l'amitié peut avoir un caractère tout aussi sacré qu'une relation amoureuse chez un adulte. Se séparer de son ami(e) peut être vécu comme un véritable deuil qui l'attriste profondément.

Si certains arriveront à traverser la crise avec plus de facilité et pourront rebondir vers une nouvelle amitié rapidement, pour d'autres il s'agit d'une période difficile à passer qui peut être marquée par de la colère, de la tristesse ou de l'anxiété. Si les conséquences sont présentes sur le sommeil, l'appétit ou la scolarité sur plusieurs semaines, une prise en charge par un professionnel de santé peut devenir nécessaire.

Que faire pour l'aider ?

En tant que parents, vous avez un rôle à jouer pour clarifier ce qu'il s'est passé et atténuer la tristesse, la colère ou la culpabilité qui peuvent être présentes. Favoriser ainsi le dialogue permet à votre enfant de mettre des mots sur ses émotions et de l'aider à s'exprimer.

En lui laissant cet espace pour vivre son deuil, vous l'aider à comprendre que le chagrin est nécessaire pour arriver à accepter ce qu'il s'est passé et créer ensuite de nouvelles amitiés. Un peu comme une vague, la douleur est intense au début mais au fur et à mesure du temps elle s'atténue et permet de se souvenir des bons moments avec son ami, en étant moins triste.

En savoir plus : "Le livre qui t'explique tout sur les copains " de Françoize Boucher, éditions Nathan.