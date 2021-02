Saint Valentin : ne faites pas qu'offrir des roses, mangez-en !

L'ESSENTIEL Les pétales de rose contiennent des sels minéraux, de l’huile volatile, des vitamines C, des saccharines ou encore des antioxydants.

Et si, cette année, pour faire plaisir à votre moitié, vous prépariez un repas à base de pétales de roses ? Les propriétés médicinales de cette fleur sont multiples, du renforcement du système immunitaire à l'aide à la digestion en passant par le soulagement des symptômes d’insomnie, de dépression ou d’anxiété et des douleurs menstruelles.

Au fourneau

Les pétales de rose contiennent des sels minéraux, de l’huile volatile, des vitamines C, des saccharines ou encore des antioxydants. Tous ces bienfaits plaident en faveur de leur présence dans l’assiette autant que dans un bouquet. De plus, une fois ingérée, la rose aide à la digestion, à la sécrétion de la bile, à l’absorption du fer et à prévenir les diarrhées. Les pétales contiennent également de l’acide tannique qui aide à contrôler la circulation sanguine.

Le pétale de rose peut être cuisiné de plusieurs façons. Il est possible d’en rajouter dans une salade pour la parfumer et l’embellir, voire même d’en faire un vinaigre qui peut servir de sauce pour une salade ou tout autre plat. Il est également possible de le cuisiner en dessert, sous la forme de confits, de confitures ou encore de macarons. Il peut aussi être rajouté dans des préparations au chocolat. Plein d’autres recettes sont possibles et n’attendent plus que de l’imagination pour aromatiser vos créations culinaires.

L’eau de rose, du bonus pour la peau

Les bienfaits des pétales de la reine des fleurs peuvent également être obtenus par sa distillation à la vapeur pour obtenir de l’eau de rose, ou eau florale. Celle-ci est bénéfique pour la peau, notamment le visage. Utilisée par Cléopâtre, elle est riche en vitamine A et stimule la production de collagène et contient des propriétés antioxydants qui permettent de ralentir le vieillissement cutané en boostant la régénération des tissus et renforcer les cellules de la peau. Elle permet d’avoir une peau lisse en limitant les pertes d’eau liées à la sudation. Enfin, son action anti-inflammatoire diminue la dilatation des vaisseaux sanguins et calme les démangeaisons.