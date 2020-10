Comment le microbiote intestinal peut protéger la santé des astronautes

L'ESSENTIEL Les longues missions dans l'espace peuvent affecter la santé des astronautes, notamment leur microbiote intestinal.

La prise de probiotiques et prébiotiques peut cependant les aider à préserver leur santé en stimulant le métabolisme microbien dans l'intestin.

Alors qu’on estime qu’un premier voyage sur Mars sera possible d’ici 2035, construire une navette spatiale qui conduira sains et saufs les astronautes jusqu’à la planète rouge n’est pas le seul défi que devront relever les scientifiques. En effet, les longues périodes passées dans l’espace peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des voyageurs, affectant leur métabolisme, la santé de leurs os et muscles, leur santé gastro-intestinale, leur immunité et leur santé mentale.

Des chercheurs ont peut-être trouvé comment protéger les astronautes des effets que pourraient avoir les longues missions spatiales sur leur santé. Dans un article publié dans la revue Frontiers in Physiology, ils expliquent que les microbes et bactéries intestinales pourraient protéger les voyageurs des rigueurs du voyage spatial.

Un risque d’inflammation intestinale

De nombreuses études se sont intéressées aux microbes intestinaux et à leur rôle dans la santé des astronautes en mission spatiale. La professeure Silvia Turroni de l'université de Bologne (Italie) et la professeur Martina Heer de l'université de Bonn (Allemagne) ont passé au crible ces différents travaux pour en proposer une synthèse.

Ainsi, une étude a montré que les microbiotes des astronautes lors d'une même mission se ressemblaient de plus en plus pendant le voyage. D’autres travaux ont mis en lumière une augmentation des bactéries associées à l'inflammation intestinale et une diminution de celles ayant des propriétés anti-inflammatoires. “Les changements dans le microbiote sont susceptibles d'entraîner la rupture de la relation équilibrée et complexe entre les microbes et leur hôte humain, avec des répercussions potentiellement graves sur la fonctionnalité des systèmes corporels”, explique Sylvia Turroni.

Il est cependant possible d’inverser cette tendance grâce à la prise de traitements microbiens pendant la mission spatiale. “La littérature suggère que les contre-mesures nutritionnelles basées sur les prébiotiques et les probiotiques sont très prometteuses pour protéger les voyageurs de l'espace", poursuit la chercheuse.

Repas équilibrés et traitements individualisés

En quoi consisteraient ces traitements microbiens ? D’après les chercheuses, ils pourraient simplement être des repas nutritionnellement équilibrés, avec beaucoup de fibres pour stimuler le métabolisme microbien dans l'intestin. D'autres options pourraient être plus ciblées, notamment les suppléments microbiens, comme les bactéries qui sécrètent des substances stimulant le système immunitaire, ou celles qui synthétisent les vitamines nécessaires à la croissance osseuse.

S’il existe une grande variété de probiotiques pour protéger les astronautes des problèmes spécifiques qu’ils pourraient rencontrer dans l’espace, il reste cependant à déterminer quels seraient les traitements les plus efficaces et comment les utiliser au mieux pour chaque membre des missions spatiales. “Le bien-être du microbiote intestinal des voyageurs de l'espace devrait être l'un des principaux objectifs des missions exploratoires de longue durée, estime Martina Heer. Pour assurer le succès de la mission, nous ne devons pas négliger la myriade de microorganismes qui résident dans notre tube digestif et nous assurer qu'ils sont en équilibre."