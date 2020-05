Épidémie de Covid-19 : pour 24% des Français, la situation du pays se détériore

L'optimisme des Français est en berne. C'est du moins ce que révèle un sondage réalisé du 14 au 18 mai, soit trois jours après la levée du confinement. Conduite pour Le HuffPost, cette enquête YouGov menée auprès de 1 034 personnes montre que près d'un Français sur quatre pense que la situation se détériore concernant l'épidémie de Covid-19. Un scepticisme en hausse de 7 points par rapport à la semaine précédente.

Même tendance observée chez les sondés qui estiment que la situation du pays s'améliore : s'ils représentent 57% des individus interrogés, ce pourcentage est en baisse de 10 points en 7 jours. De même, on observe que 34% des Français estiment que le gouvernement gère bien l'épidémie, contre une majorité de 62%, pour qui il s'agit d'une mauvaise gestion.

78% des sondés inquiets pour leurs proches

Des chiffres qui viennent contrebalancer la déclaration de la directrice de Santé publique France, Geneviève Chêne, qui a indiqué le 19 mai au Parisien qu'il n'y a, pour l'heure, "pas de signal de reprise de l'épidémie". Le pessimisme des sondés pourrait toutefois s'expliquer par leur manque de visibilité sur l'évolution de la situation, ainsi que par les craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus, voire à l'émergence d'une nouvelle vague.

Ainsi, 54% d'entre eux sont assez ou très inquiets à l'idée de pouvoir tomber sérieusement malade ou mourir. Une proportion qui atteint 78% lorsqu'il s'agit des proches.

80% des sondés redoutent un impact négatif sur la société à long terme

Les angoisses économiques et financières des Français sont également bien présentes. 57% d'entre eux craignent que leurs finances soient sévèrement impactées par la crise sanitaire, tandis qu'ils sont 45% à avoir peur de ne pas pouvoir payer leurs factures et 23% à s'inquiéter pour leur emploi. Par rapport au mois précédent, 31% des personnes interrogées trouvent même que la situation financière de leur foyer s'est détériorée.

Plus généralement, et c'est sûrement ce qui influence le déclin de l'optimisme de certains, 80% des sondés redoutent un impact négatif sur la société à long terme. 81% envisagent que l'économie française connaitra une dépression ou une récession durant l'année à venir et 80% sont inquiets à l'idée d'une récession mondiale. Un chiffre qui tombe à 42% concernant la faillite des banques. Outre le déconfinement, il faudra du temps pour que les préoccupations de chacun se dissipent progressivement.