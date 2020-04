Masques et prise de température, les recommandations de l'Académie de médecine pour la réouverture des écoles

L'ESSENTIEL Les écoles doivent rouvrir progressivement à partir du 11 mai

Des mesures de distanciation et d'hygiène strictes devront être respectées

Conformément au plan annoncé par le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer, les écoles doivent rouvrir progressivement en France à partir du 11 mai, pour un retour de l’ensemble des classes le 25 mai. Afin de limiter les risques d’une nouvelle flambée de cas de Covid-19 en France, l’Académie nationale de médecine (ANM) a formulé ses recommandations jeudi 23 avril dans un communiqué.

La société savante préconise notamment de respecter les mesures de distanciation en aménageant les horaires de classe et et en disposant les pupitres à au moins un mètre de distance l’une de l’autre, ainsi que d' "assurer une disposition sécurisée des places dans les cantines". L'Académie recommande également de ne pas autoriser les rassemblements entre élèves et parents à la sortie des écoles ainsi que d’organiser les récréations en "petits groupes", de préférence "avec les mêmes enfants".

La prise de température de chaque enfant avant d'entrer dans l'établissement est également mentionnée, avec la consigne de diriger "tout enfant fébrile vers le médecin traitant ou, à défaut, vers le médecin scolaire". Une formation des enseignants à l'application des gestes barrières et des mesures d'hygiène avant la réouverture des écoles est également recommandée.

Des mesures d'hygiène strictes

L’institution estime par ailleurs que les écoles devraient bénéficier d’un stock suffisant de masques anti-projection à porter pendant les heures de récréation et à la sortie des écoles. Concernant les crèches, elle recommande une prise de température du nourrisson dans un sas d'entrée avec un seul parent et au personnel "de porter impérativement un masque et une sur-blouse changée quotidiennement pour prodiguer les soins et donner les biberons".

Quant aux mesures sanitaires qui s’imposent, l’ANM rappelle l’importance de se laver les mains à l’eau et au savon plusieurs fois par jour, de mettre des flacons de gel hydroalcoolique dans les classes et de nettoyer régulièrement les surfaces (tables de classe, poignées de porte, rampes d’escalier, supports pédagogiques etc).

Les recommandations de l'ANM rejoignent certaines modalités émises par le Comité scientifique dans une note remise au gouvernement le 20 avril et diffusée publiquement ce samedi. Le comité stipule (entre autres) le port obligatoire du masque chez les collégiens et les lycéens, la prise de repas dans les salles de cours et des tables de classe situées à une distance minimale d'un mètre les unes des autres.