Les invités du Dr Jean-François Lemoine :

- Le Pr Robert Cohen, spécialiste des infections des enfants, revient sur l'annonce d'une réouverture des écoles le 11 mai. Selon lui, dans la mesure où le pouvoir contaminant des enfants ne serait pas aussi élevé que ce que l'on pensait, rouvrir les écoles au mois de mai ne sera pas plus risqué qu'au mois de septembre où les enfants ne seront pas davantage immunisés.

- Le Pr Vincent Maréchal, virologue, rappelle les inconnues nombreuses à propos ce ce coronavirus et estime que l'examen du rapport bénéfice-risque autorise une première phase de déconfinement à condition de l'accompagner de précautions comme les tests et le placement en quarantaine des malades et de leurs proches.

- Yves Gaudin, chercheur au CNRS, explique pourquoi le coronavirus peut être moins virulent et notre immunité plus forte lorsque les températures sont plus élevées et le temps plus ensoleillé.