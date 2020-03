Coronavirus et lavage de main incessants : comment éviter les mains gercées et douloureuses ?

L'ESSENTIEL Durant l'épidémie de Covid-19 il est essentiel de se laver souvent les mains

Mais trop se laver les mains peut entraîner des lésions cutanées

On peut utiliser un hydratant antibactérien, des crèmes hydratantes ... ou porter des gants pour se protéger

“Lavez-vous les mains régulièrement”, entend-on à longueur de journée depuis l’apparition du coronavirus fin décembre. En effet, le lavage complet des mains avec des gels hydroalcooliques ou du savon et de l’eau est l’un des meilleurs moyens pour ralentir la propagation des maladies infectieuses. Toutefois, pour les personnes ayant une peau particulièrement sèche ou des affections cutanées comme de l’eczéma ou le psoriasis, trop se laver les mains peut entraîner des lésions extrêmement douloureuses. Néanmoins, même pour les individus avec une peau saine, utiliser excessivement du savon ou des désinfectants pour les mains peut entraîner un dessèchement, voire des gerçures ou des crevasses. Comment éviter ces désagréments ?

1/ Séchez vous bien les mains

Après s’être lavé les mains, il est capital de bien se les sécher. Non seulement les germes se transmettent plus facilement entre mains mouillées, mais en plus l’eau a un effet desséchant sur la peau. Elle “réduit les huiles naturelles de la peau lorsqu'elle s'évapore, ce qui nuit à la barrière cutanée”, explique le docteur Zainab Laftah, dermatologue consultant et porte-parole de la British Skin Foundation, au Medical News Today.

2/ Se laver les mains avec un hydratant ?

Les personnes souffrant d’affections cutanées préexistantes peuvent se laver les mains avec un hydratant contenant un agent antibactérien comme de la chlorhexidine ou le chlorure de benzalkonium. Un “hydratant qui mousse peut agir comme un substitut de savon et sera moins desséchant pour les mains ; par conséquent, ceux qui ont la peau craquelée peuvent trouver cela plus apaisant”, rappelle par ailleurs Zainab Laftah. Toutefois, une récente étude aurait rapporté que “les désinfectants pour les mains contenant ces ingrédients biocides étaient moins efficaces que les gels pour les mains à base d'alcool pour éradiquer le coronavirus”, précise-t-elle. Attention à ne pas prendre de risque donc.

3/ Appliquer un émollient après un lavage de main classique et tout au long de la journée

Les hydratants ou émollients aident à réparer la peau extérieure endommagée et à retenir l'humidité à l'intérieur. Quand la peau des mains commence à craqueler, prenez l'habitude d'appliquer une crème hydratante dessus après chaque lavage. Si les produits à base d’avoine, de vaseline ou d’urée sont très efficace, le beurre de cacao, de karité ou de lanoline sont aussi de bonnes options. Tout comme l’huile de coco, de ricin ou de jus de citron. Répétez l’opération tout au long de la journée.

4/ Portez des gants aussi souvent que possible

Si vous mains sont perpétuellement sèches et douloureuses, certains spécialistes recommandent d’appliquer un émollient sur les mains pendant la nuit en portant des gants en coton. Pour faire la vaisselle ou le ménage, protégez vos mains en portant des gants en latex ou en caoutchouc. Enfin, afin d’éviter des expositions aux éléments extérieurs tels que le froid, le vent ou même le soleil, portez des gants aussi quand vous sortez. Cela vous permettra au passage d’éviter la contamination avec des barres de métro ou des poignées de porte touchées par des personnes infectées par le coronavirus.

5/ Pensez aux recettes de grand mère

Une crème maison composée de miel naturel, d’huile d’olive et d’argile en poudre peut être très efficace chez certaines personnes. Appliquez-la au coucher. Un mélange d’huile de coco, de beurre de karité, de deux cuillères à soupe d’huile végétale d’amande douce, de 15 gouttes d’huiles d’essentielle et de deux cuillères à soupe d’huile de bourrache (un conservateur naturel remplaçable par de la vitamine E ou de l’huile de germe de blé) peut également faire des miracles.

6/ Gommez une fois par semaine

Enfin, faire un gommage des mains une fois par semaine vous permettra d’éliminer les peaux mortes. Vous pouvez par exemple vous les frotter avec du marc de café, du lait en poudre, du bicarbonate de soude…