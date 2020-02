Coronavirus, le virus qui affole le monde de la santé… et des affaires

C’est parti ! 2020 sera un millésime « saga virale ». Après le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009, Marburg et Ébola en 2012 sans oublier le virus Mers (déjà un coronavirus) qui perturbe le Moyen-Orient, arrive le coronavirus chinois. Avec sa cohorte d’affolement mondial et une politique de prévention d’une puissance jamais égalée de la part du gouvernement chinois.

Un nouveau virus qui affole le monde de la santé mais aussi les Bourses, puisque la catastrophe sanitaire, qui n’est pas encore une certitude, entraînera probablement de façon – là certaine – une catastrophe économique… Au moins en début février pour la Chine… Les autres pays tendent le dos parce que quand la Chine trinque, c’est l’économie mondiale qui tousse…

Bref, vous vous posez, nous nous posons des questions, qui justifient cette « émission spéciale ».

Notre invité sera un éminent infectiologue, le Professeur Jean-Paul Stahl.

Je serai votre représentant pour que l’on ait, à la fin de cette émission, la vision la plus précise et référencée possible, de cette épidémie pour pouvoir donner des réponses à vos nombreux patients qui vous posent ces questions.

Invité :

- Professeur Jean-Paul Stahl : chef du service des maladies infectieuses au CHU de Grenoble, et ancien président de la SPILF, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française

Animateur :

- Dr Jean-François Lemoine