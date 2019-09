Cancer: Agnès Buzyn annonce un forfait de soins de suivi remboursés par la Sécu

Bonne nouvelle pour les malades de cancer. Alors qu’en France, le cancer est la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé dimanche 22 septembre, sur le plateau du Grand Jury (RTL-LCI-Le Figaro), la création prochaine d’un forfait de soins remboursés par la Sécurité sociale pour accompagner les patients après un cancer. Parmi eux, un accompagnement psychologique, diététique et de l’activité physique. Cette mesure est inscrite dans le projet du budget 2020 de la Sécu qui sera présenté le 30 septembre.

Psychologie, diététique, activité physique

Elle visera "la prise en charge des personnes qui sont à distance de leur cancer, que ce soit un accompagnement psychologique, diététique, de l'activité physique adaptée", a donc déclaré Agnès Buzyn, rappelant au passage ses anciennes fonction de présidente de l’Institut national du cancer (Inca). "On sait combien c'est important pour éviter les rechutes", a-t-elle ajouté. En effet, de nombreuses études scientifiques affirment que l’activité physique, pratiquée régulièrement, peut diminuer jusqu’à 40% des rechutes de cancers, et ce quelle que soit la nature de ce dernier.

Concernant le suivi psychologique, la plupart du temps, un premier soutien est proposé à l’hôpital ou à la clinique lors de la présence de psycho-oncologues. "Ils peuvent être relayés par des psychologues ou des psychiatres en ville quand un soutien est nécessaire après le retour à domicile. Selon le lieu de prise en charge du patient, le suivi psychologique est également possible au sein de l’établissement de santé, en consultation externe", explique l’Inca. Des aides psychologiques ponctuelles existent par ailleurs également dans des associations d’aide aux malades comme le Comité de la Ligue nationale contre le cancer.

"Ramener les comptes de la sécurité sociale à l’équilibre"

Combien coûtera le forfait proposé par la ministre de la Santé? Cette dernière a refusé de s’exprimer sur le sujet. Et alors que, d’après Les Echos, le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse devrait dépasser 5 milliards d'euros en 2019, elle a également ignoré les questions concernant cette information. "Mon objectif, c'est de ramener les comptes de la Sécurité sociale à l'équilibre, c'est très important pour les Français de savoir que la Sécurité sociale est bien gérée", a-t-elle expliqué après une série d’annonces sur les Urgences, afin de calmer la colère des grévistes, les Ehpad ou encore le paiement des pensions alimentaires.

D’après les chiffres de la Ligue contre le cancer, en France, le cancer est la première cause de décès prématuré avant 65 ans aussi bien chez l’homme que chez les femmes. Il représente respectivement 38% des décès masculins et 47 % des décès féminins sur la période 2004-2008. En moyenne, 148 737 décès par cancer sont enregistrés chaque année (88 378 hommes et 60 359 femmes). En 2011, le cancer du poumon restait de loin le cancer le plus mortel chez l’homme, devant le cancer colorectal et celui de la prostate. Chez la femme, c’est le cancer du sein qui tue le plus, devant le cancer colorectal et le cancer du poumon.