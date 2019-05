Facturations abusives aux patients, le danger des réseaux sociaux et le régime méditerranéen

La moitié des cliniques privées feraient des facturations abusives aux patients

Les factures présentées aux patients sont plus lourdes qu’elles ne devraient l’être : des tarifications abusives seraient en effet pratiquées dans la moitié des cliniques privées. Dans son rapport 2018, la DGCCRF révèle les résultats d’une enquête qu’elle a menée dans 209 établissements français. Sept associations de patients réclament des mesures. On compte environ 1000 cliniques privées en France. Les patients se voient systématiquement proposer les forfaits administratifs dans les cliniques privées, déjà pris en charge par l’Assurance maladie d’après le document et ne doivent pas être facturés aux patients. Pour lire la suite, cliquez ici.

Réseaux sociaux : pour éviter les idées noires, revenez à la vie réelle

Face à l’augmentation de suicides aux Etats-Unis, des experts recommandent de délaisser les réseaux sociaux au profit de liens affectifs réels. Dans une lettre ouverte publiée dans The Lancet, ils conseillent ainsi aux personnes dépressives de privilégier les sorties en famille, entre amis, ou encore l’inscription dans un club de sport par exemple. "Au lieu de recourir uniquement à la médication ou au traitement psychologique individuel, les cliniciens devraient également se tourner vers les liens sociaux réels", avancent les experts. Le taux de suicide total des États-Unis a augmenté de 31%, passant de 10,7 à 14 pour 100 000 personnes au cours des deux dernières décennies. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Dépression : le régime méditerranéen protège les personnes âgées

Suivre un régime de type méditerranéen tout au long de sa vie peut protéger les personnes âgées contre la dépression, selon une nouvelle recherche présentée à la réunion annuelle de l'American Psychiatric Association. Le régime méditerranéen, également appelé régime crétois ou diète méditerranéenne, est une pratique alimentaire traditionnelle dans plusieurs pays autour de la Mer Méditerranée caractérisée par la consommation en abondance de fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, herbes aromatiques, huile d'olive, poisson et de produits laitiers, une consommation modérée d'œufs et de vin, et une consommation faible de viande. Une équipe de chercheurs, dirigée par le psychiatre Konstantinos Argyropoulos, a mené une étude auprès de personnes âgées grecques. On vous en dit plus dans notre article.