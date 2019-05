Cancer : les chiffres d'un fardeau mondial

On sait qu’en Europe, le nombre de cas de cancer tend à augmenter du fait de l’augmentation de l’espérance de vie et de la vieillesse. Un nouveau rapport de situation analyse et compare les statistiques de plusieurs pays pour évaluer le poids du fardeau que représente le cancer dans le monde. Il a été réalisé à l'aide des estimations de l'incidence et de la mortalité par cancer réalisées par le Centre international de recherche sur le cancer (GLOBOCAN 2018) et publié sur le site PubMed.

Selon ce document, il y aurait eu 18,1 millions de nouveaux cas de cancer (17 millions à l'exclusion du cancer de la peau sans mélanome) et 9,6 millions de décès par cancer (9,5 millions de personnes sans le cancer de la peau sans mélanome) en 2018.

Le cancer du poumon, le plus diagnostiqué et le plus mortel

A la première place, le cancer du poumon est le plus souvent diagnostiqué (11,6% du total des cas) ainsi que la principale cause de décès par cancer dans le monde (18,4% du total des décès par cancer). A noter qu’en France, ce cancer est aussi le plus diagnostiqué, mais pas le plus mortel. Le lien entre le cancer du poumon et le tabagisme a été fait, car on considère que seulement 7% des personnes touchées n’ont jamais fumé. Le premier cancer dans le monde est donc un cancer évitable.

On trouve à la deuxième place le cancer du sein, premier cancer chez la femme, avec 11,6% de cas dans le monde, puis le cancer de la prostate chez l’homme, avec 7,1% de diagnostics, suivi du cancer colorectal avec 6,1% des cas. En ce qui concerne la mortalité, les données changent : le cancer colorectal est second (9,2%), suivi du cancer de l'estomac (8,2%), puis du cancer du foie (8,2%). Ces cancers mettent souvent des mois, voire des années à être détectés et sont souvent fulgurants. Cependant, il faut noter que le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la principale cause de décès par cancer varient considérablement selon les pays en fonction du degré de développement économique, mais surtout du mode de vie des populations.

Les cancers masculins et féminins

Le cancer du poumon est le cancer le plus fréquent et la principale cause de décès par cancer chez les hommes, suivi du cancer de la prostate et du cancer colorectal pour l'incidence. Pour la mortalité, il s’agit des cancers du foie et de l'estomac. Chez les femmes, cela est relativement différent puisque le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la principale cause de décès par cancer, malgré les grands progrès faits dans la recherche. Il est suivi du cancer colorectal et du cancer du poumon pour l'incidence, et inversement pour la mortalité. Le cancer du col de l'utérus se classe quatrième pour l'incidence et la mortalité.