Etats-Unis : un ado devient une star après s’être fait vacciner sans l’accord de sa mère

Reçu au Congrès américain pour avoir… désobéi à sa mère. C’est l’histoire d’Ethan Lindenberger, un adolescent de 18 ans, qui a décidé de se faire vacciner alors que sa mère est anti-vaccins. Cette dernière est adepte de la théorie selon laquelle les vaccins seraient encore plus dangereux que les maladies elles-mêmes, qu’ils seraient la cause de l’autisme. La mère d’Ethan a décidé de ne pas faire vacciner ses sept enfants. Mais l’adolescent a attendu d’avoir dix-huit ans pour lui désobéir, mi-décembre. Un geste salué par les sénateurs.

Les adolescents américains se rebellent

Tout commence par un message posté sur le réseau social Reddit au mois de novembre, intitulé "Mes parents sont un peu stupides et ne croient pas aux vaccins". Tout juste âgé de dix-huit ans, il demande où il peut se faire vacciner sans avoir l’autorisation de ses parents. Très vite le message devient viral, il reçoit des milliers de réponses et se fait repérer par des médias et des sénateurs. Il a par la suite reçu les vaccins contre les hépatites A et B, la grippe ou encore le tétanos. Le jeune Ethan n’est pas le seul adolescent américain à s’opposer à ses parents sur la question des vaccins. En réalité, sur Reddit, les publications de ce genre fleurissent depuis quelques temps.

Les anti-vaccins, l’une des menaces pour la santé ?

Les anti-vaccins ne sévissent pas uniquement aux Etats-Unis. Au début de l’année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié sa liste des dix maladies ou facteurs représentant un enjeu pour les douze mois à venir. Les opposants à la vaccination font partie de la liste, tout comme la dengue ou le sida. L’OMS estime que refuser de se faire vacciner peut nuire à la lutte contre certaines maladies. En 2017, le nombre de cas de rougeole a augmenté de 30% à travers le monde. Même si ce n’est certainement pas la seule cause, le recul de la vaccination peut être un facteur de cette augmentation.

La France n’est pas épargnée. En 2018, 2 269 cas de rougeole supplémentaires ont été diagnostiqués par rapport à 2017. Dans une interview accordée au Parisien le 3 mars dernier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, indique que l’Hexagone devient "un territoire à risque", pointant l’insuffisance de la couverture vaccinale.