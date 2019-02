Rougeole : l'OMS alerte sur la hausse des cas partout dans le monde

Importante cause de décès des enfants, le nombre de contaminations par la rougeole dans le monde, connaît une recrudescence importante : en 2017, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recensé 170 000 cas contre 229 000 en 2018. Ces chiffres sont amenés à évoluer d’ici deux mois, puisque les pays ont jusqu’en avril pour communiquer les chiffres de cas de rougeole enregistrés en 2018.

"Quand nous voyons les cas signalés augmenter de 50%, nous savons que nous nous dirigeons dans la mauvaise direction", a déclaré Katherine O'Brien, directrice du département Vaccination et produits biologiques à l'OMS. L’OMS alerte sur l’ampleur de l’épidémie qui s'étend dans toutes les régions du monde. "Nous observons des épidémies qui se prolongent et qui prennent de l’ampleur", avertit Katherine O’Brien.

66 278 et 922 décès en 2018

En Europe, 83 000 cas ont été signalés, dont 53 000 en Ukraine. En France, ce sont 2 800 cas qui ont été recensés en 2018, une augmentation constante, avec une dernière alerte dans la station de Val Thorens où 24 saisonniers viennent de contracter la maladie. "Toutes les régions ont vu une hausse des cas l'an dernier", souligne Katrina Kretsinger, responsable médicale du Programme élargi de vaccination de l’OMS.

"D'octobre 2018 au 12 février, un total de 66 278 cas et 922 décès ont été signalés", rapporte L’OMS. Un chiffre susceptible d’évoluer d’ici les prochains mois, estime Katrina Kretsinger.

Forte fièvre, éruption cutanée…

La rougeole est une maladie virale très contagieuse, qui touche majoritairement les enfants. Le virus se transmet par voie respiratoire (toux ou éternuement) ou par contact direct avec des sécrétions nasales ou de la gorge.

Les premiers symptômes apparaissent généralement 8 à 12 jours après l’exposition au virus et se manifestent par une forte fièvre (38°5-40°), une toux sèche, les yeux rouges et le nez qui coule.

Un vaccin "sûr et efficace"

Les enfants peuvent souvent en plus se plaindre d’un mal de ventre. L’éruption cutanée caractéristique arrive de façon brutale au 15ème jour après la contagion.

Elle commence derrière les oreilles et descend rapidement sur le visage et le tronc puis sur le corps tout entier une rhinorrhée (nez qui coule), des yeux rouges et de petits points blanchâtres à l’intérieur de la bouche.

"La rougeole peut être évitée à l'aide de deux doses d'un vaccin "sûr et efficace", rappelle l'OMS.