Rougeole : ne pas se vacciner fait resurgir le risque lié à la maladie

Rougeole : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

La rougeole tient son nom de l’apparition de boutons que l’on appelle « une éruption cutanée ».

Ces taches roses bombées irrégulières, sont des « maculo-papules ».

Qu'est-ce que la rougeole ?

La rougeole est une maladie infectieuse d’origine virale, éruptive et très contagieuse.

Elle se transmet principalement par voie aérienne, par exemple lorsqu’un malade contagieux tousse, il envoie dans l’air des microgouttelettes de salive infectées de virus. Il est possible également de contracter la rougeole après contact avec une surface contaminée par des sécrétions nasopharyngées.

Elle touche de façon plus fréquente les enfants avant l’âge d’un an et les jeunes adultes non vaccinés.

Le risque lié à la rougeole est principalement celui d’une infection grave du poumon, à l’origine de séquelles à vie, et d’une contamination du bébé d’une femme enceinte avec l’apparition d’une infection neurologique (« encéphalite virale ») gravissime.

Quelle est la cause de la rougeole ?

La rougeole est causée par un virus de la famille des « paramyxovirus » qui s’appelle le « morbilivirus ». Ce virus pénètre dans l’organisme par le système respiratoire et se loge dans les cellules immunitaires du poumon pour s’y multiplier. Ces cellules immunitaires vont alors se déplacer vers les ganglions et propager l’infection dans tout le corps.