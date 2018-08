Alcool : une étude menée sur 28 millions de personnes fait le lien avec 23 problèmes de santé

Voilà qui devrait trancher le débat. L'alcool est l'un des principaux facteurs de risque de maladie dans le monde et est associé à près d'un décès sur 10 chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, selon une nouvelle étude publiée dans The Lancet. Les niveaux de consommation d'alcool et leurs effets sur la santé ont été ici estimés dans 195 pays, entre 1990 et 2016.



Sur la base de leur analyse, les auteurs indiquent que l’alcool n’a pas d’effet protecteur sur la santé. Ils estiment que la consommation d'une boisson alcoolisée par jour augmente le risque de développer l'un des 23 problèmes de santé potentiellement liés à l'alcool de 0,5%, comparativement aux personnes qui ne boivent pas du tout.

"L'opinion largement répandue sur les bienfaits de l'alcool pour la santé doit être révisée"

"Des études antérieures ont révélé un effet protecteur de l'alcool sur certaines conditions, mais nous avons constaté que les risques combinés pour la santé associés à l'alcool augmentent avec n'importe quelle quantité d'alcool. En particulier, la forte association entre la consommation d'alcool et le risque de cancer, de blessures et de maladies infectieuses compense les effets protecteurs des cardiopathies ischémiques chez les femmes de notre étude.

Bien que les risques pour la santé associés à l'alcool commencent par être faibles avec un verre par jour, ils augmentent rapidement à mesure que les gens boivent davantage", explique le directeur de l’étude, le Dr Max Griswold, de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (Etats-Unis). "L'opinion largement répandue sur les bienfaits de l'alcool pour la santé doit être révisée", tranche-t-il.



Dans cette étude gigantesque, une boisson alcoolisée standard comprend 10 grammes d'alcool. De nouvelles mesures d’évaluation ont été intégrées, comme les données économiques sur les ventes d'alcool et les quantités consommées. Au niveau mondial, une personne sur trois (32,5%) boit de l'alcool - soit l'équivalent de 2,4 milliards de personnes - dont 25% de femmes (0,9 milliard de femmes) et 39% d'hommes (1,5 milliard d'hommes). En moyenne, chaque jour, les femmes consomment 0,73 boisson alcoolisée et les hommes en boivent 1,7. Les plus gros consommateur sont les Danois (95,3 % des femmes et 97,1 % des hommes), tandis que les plus raisonnables se trouvent au Pakistan pour les hommes (0,8 %) et au Bangladesh pour les femmes (0,3 %).

3,8% des décès chez les femmes et 12,2% des décès chez les hommes

À l'échelle mondiale, la consommation d'alcool est le septième facteur de risque de décès prématuré et de maladie en 2016, représentant 2,2 % des décès chez les femmes et 6,8 % des décès chez les hommes. Chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, l'alcool est le principal facteur de risque en 2016, avec 3,8% des décès chez les femmes et 12,2% des décès chez les hommes.



Les principales causes de décès liées à l'alcool dans ce groupe d'âge étaient la tuberculose (1,4 % des décès), les accidents de la route (1,2 %) et l'automutilation (1,1 %). Chez les personnes âgées de 50 ans et plus, les cancers étaient l'une des principales causes de décès liés à l'alcool, représentant 27,1 % des décès chez les femmes et 18,9 % des décès chez les hommes.



Dans les pays à revenu élevé, les cancers sont les maladies liées à l’alcool les plus fréquentes. Dans les pays à faible revenu, ce sont la tuberculose, la cirrhose et les maladies chroniques du foie. Dans les pays intermédiaire, l'accident vasculaire cérébral (AVC) occupe la première place du classement.