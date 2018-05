Contre la position assise, levez-vous, mais surtout, bougez

Une enquête, dont les résultats ont été révélés mardi par Harris Interactive, souligne – entre autres – le mauvais classement des Français au hit parade des sédentaires. Nous obtenons en effet la médaille de bronze de l’immobilisme. Notre mauvais classement est une constatation terrible, puisque la sédentarité constitue un facteur de risque commun à de nombreuses affections : obésité, diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, maladie d’Alzheimer, ostéoporose…

D’où la conclusion de la plupart des médias devant ces résultats : contre la position assise, mettez-vous debout ! La seule station debout n’est pourtant pas la solution. Vous avez sans doute tous vu, à la télévision, les "horse guards" de la reine d’Angleterre et la séquence comique où l’un d’eux s’évanouit, rompant le bel alignement millimétré.

Il s’agit toujours d’un néophyte, victime de la malveillance de ses confrères. En effet, il est strictement impossible de rester totalement immobile, et pour éviter la stagnation du sang et l’évanouissement, il faut imperceptiblement remuer en permanence les pieds dans les chaussures, pour activer la pompe veineuse retour du sang. Il y a en effet dans la circulation de la plante des pieds un ensemble incroyablement fourni de veines qui, à chaque pas, à chaque pression, agit comme une véritable pompe. La bonne réponse contre la station assise est donc : levez-vous et bougez !

Car si l'inactivité physique est le quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde selon l'OMS, à l'inverse, l'activité physique est un moyen simple et efficace de rester en bonne santé. La sédentarité est un facteur pour lequel au moins une réponse simple existe en matière de prévention : l’activité physique, c’est-à-dire tout mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable d'une augmentation de la dépense énergétique.

Le manque d’exercice physique est l’un des 10 principaux facteurs de risque au regard de la mortalité mondiale et progresse dans de nombreux pays, alourdissant la charge des maladies non transmissibles et affectant la santé en général à l’échelle mondiale. Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20% à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Au plan mondial, 81% des adolescents de 11 à 17 ans ne sont pas assez actifs. Levez-vous et bougez ! Une réponse facile, mais un vaste chantier.