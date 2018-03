Booster les cellules immunitaires du cerveau peut arrêter la maladie d'Alzheimer

Stimuler les cellules immunitaires du cerveau pourrait stopper la progression de la maladie d’Alzheimer. Ce résultat est issue de deux études publiées dans la revue Neuron.

Les auteurs, membres du centre de recherches médicales de Sanford Burnham Prebys, présentent une nouvelle piste pour traiter pour cette maladie neurodégénérative.

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer perdent la mémoire parce que les liaisons entre leurs cellules nerveuses, les neurones, sont endommagées. La raison de cette dégradation - la plus largement admise au sein de la communauté scientifique - est l'installation de plaques d’une protéine appelée “béta-amyloïde” entre les neurones.

Ces plaques empêchent alors les neurones de communiquer entre eux et nuit au fonctionnement du cerveau. Les chercheurs ont longtemps voulu trouver comment la production de la protéine pouvait déclencher Alzheimer. Certains ont essayé de bloquer sa prolifération, via des anticorps anti-bêta-amyloïdes. Hypothèse infructueuse.

Pour empêcher l’accumulation de cette protéine, les chercheurs de Sanford Burnham Prebys ont étudié le récepteur TREM2 chez des souris. Celui-ci est présent dans les cellules de la microglie, c’est-à-dire les cellules immunitaires du système nerveux central qui assurent sa défense.

