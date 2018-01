La teigne

Mauvais conte de Noël : le cochon d’Inde, la petite fille et la teigne…

Les médias du nord de la France sont en émoi parce qu’un habitant de la région, au moment des fêtes, a acheté, dans une animalerie, comme cadeau de Noël pour sa petite fille, un gentil cochon. Mais le petit animal se gratte et des croûtes se forment sous son poil… Le vétérinaire diagnostique une « teigne ». La teigne, une maladie pas grave, mais plutôt « irritante» et « humiliante ».

La teigne est une maladie contagieuse qui se transmet à l’homme, plutôt par les chats et les chiens. Plus rarement, les cochons d’Inde !

Elle atteint essentiellement les enfants d'âge scolaire de moins de 12 ans. Il n’est pas rare que l’on rencontre des épidémies localisées, surtout dans des maternelles, donnant lieu à des communiqués de nos autorités de santé.

Une mycose

C’est en fait une forme de mycose, ces infections biens connues, dues à des champignons.

Elle touche donc toutes les zones du corps sensibles aux mycoses : les cheveux, mais aussi la peau sans poils, les orteils, les plis de l’aine, et donne ce qui peut ressembler à un eczéma.

On sait que l’on est en présence d’une teigne devant des plaques arrondies, rougeâtres et recouvertes d'une croûte grisâtre, avec des cheveux très courts cassant à la racine. Ces plaques entraînent des démangeaisons, donc des lésions de grattage et des surinfections.

En l’absence de traitement, ces plaques s’agrandissent progressivement, les bords, en périphérie, deviennent écailleux, alors que la peau, au centre, paraît normale.

Comme toutes les mycoses, la teigne est sensible à ces traitements que l’on appelle les antifongiques. Efficaces en traitement local.

On recommande aussi de désinfecter les peignes et les brosses à cheveux avec de l’eau de Javel.

Deux nouvelles positives : compte tenu de l’efficacité du traitement, il n’est plus nécessaire de garder à la maison, en isolement, un enfant correctement traité. Et puis, quand on l’a eue une fois, la teigne, on ne peut plus l’avoir ! On est immunisé…